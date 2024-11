‘Je bent van Ingelmunster’ viert 10 jaar en telt 14.000 leden

De Facebookpagina ‘Je bent van Ingelmunster’ telt 14.000 leden. Dat zijn zelfs méér leden dan dat er inwoners zijn in de Brigandsgemeente. De bezieler ervan is nog altijd Karel Sabbe.

Karel (54) is getrouwd met Veronique Vanslambrouck en vader van Arne. Het gezin woont in de Klaprozenstraat 6 op de Bloemenwijk. In 2014, nu precies tien jaar geleden, begon Karel met de Facebookpagina ‘Je bent van Ingelmunster’.

“Het begon allemaal nadat een vriend van mij zei dat hij zo’n pagina had opgericht over Meulebeke. Ik vond het leuk om ook zoiets te doen voor Ingelmunster en zo is die pagina ontstaan. In het begin verschenen er vooral oude foto’s van Ingelmunster, gevolgd door verhalen over de winkels en cafés die Ingelmunster vroeger kende. Op dit moment telt de pagina al 14.000 leden en er komen er nog iedere dag bij”, glundert Karel.

“Niet enkel dorpsgenoten volgen deze pagina. Er zijn ook heel wat leden uit de buurtgemeenten die interesse hebben in de nieuwsjes op ‘Je bent van Ingelmunster’.”

Iedere dag nieuwe info

“Je vindt verschillende soorten info op de pagina. Verenigingen maken reclame over bepaalde evenementen. Er verschijnt ook info over bijvoorbeeld wegeniswerken in en rond Ingelmunster. Ik bemerk ook regelmatig foto’s van verloren gelopen huisdieren, die via deze pagina heel snel terug worden verenigd met hun baasje. Deze pagina wordt dus nog iedere dag gebruikt.”

“Er gaat inderdaad géén dag voorbij zonder nieuwe info. Ik probeer zelf nog zoveel mogelijk alles op te volgen wat erop staat vermeld. Ik geef het toe: ik moet regelmatig wel eens ingrijpen en berichten verwijderen om een goede sfeer te behouden.”

“Eén mooie herinnering voor mij aan deze pagina is dat ik in 2016 werd genomineerd om deel te nemen aan ‘Krak van Ingelmunster’. Ik was heel trots dat ik daarmee de derde plaats behaalde. Dat vind ik een hele eer en een mooie erkenning.” (Patrick D.)

