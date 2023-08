Je bent jong en je wilt wat: Luca Lahousse (23): “Media te negatief over klimaat”

Schrijfster en ‘onze’ eigen columniste Ann De Craemer vindt dat jongeren wat meer aan bod mogen komen in de media, en dus geeft ze in augustus vier opmerkelijke Tieltse jonge gasten het woord. Over hun passies, over hun verlangens voor de toekomst en over wat hen gelukkig maakt. Deze week: Luca Lahousse.

Luca Lahousse (23) is, in tegenstelling tot mijn vorige drie geïnterviewden, niet echt een bekende in Tielt. Toch verdient hij hier een plek, onder meer omdat hij op jonge leeftijd al van vele markten thuis is. Als ik hem spreek, is hij net terug van een sollicitatie voor een job bij de federale overheid. Luca studeerde aan de UGent Bestuurskunde en Publiek Management. Van iemand die ik contacteerde omdat hij hoofdleider was bij De Torenvalk had ik misschien een andere studierichting verwacht – biologie of geologie. Maar Luca past niet in hokjes. Op zijn LinkedIn-profiel lees je dat hij bestuurslid was van De Torenvalk, drie jaar hoofdleider van de jeugdwerking van De Torenvalk, en voorzitter van de Jeugdraad van Tielt.

Ecomodernist

“Ik was inderdaad een hele tijd hoofdleider bij De Torenvalk. Dat betekent dat ik het aanspreekpunt was, zorgde voor het contact met de ouders, administratie in orde bracht, activiteiten hielp organiseren en instond voor de externe communicatie.”

Luca is al van zijn derde leerjaar lid van De Torenvalk. “Ik rolde erin via een vriend en ben blijven plakken. In het begin had ik niet zo’n heel grote interesse in de natuur, maar dat is alleen maar gegroeid door de enthousiaste leiding.”

“Ik zou meer luisteren naar de noden van de Tieltse burger”

De Torenvalk zet zich in voor een beter leefmilieu en dan is de link met het klimaat snel gelegd – ons klimaat waarover zo goed als elke dag wordt bericht in de media. “Dat klopt, en ik vind dat de media er te negatief over zijn. Ja, het klimaat verandert, maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat sommige dieren hier wél beter kunnen gedijen. Dat wordt zelden gezegd. Ik ben wat men noemt een ecomodernist.”

Hij is er trots op dat De Torenvalk voor meer groen in Tielt heeft gezorgd en dat is de reden waarom hij op de foto wil in de Meikensbossen. “Wij hebben ze zo’n vijftien jaar geleden helpen aanplanten en nu kunnen we er activiteiten organiseren en tot rust komen.”

Luisteren naar burger

Luca was voorzitter van de Jeugdraad en heeft gesolliciteerd voor een job bij de overheid. Heeft hij politieke ambities? “Ik sluit dat niet uit. Als ik het in Tielt voor het zeggen had, zou ik afstappen van de symbool- en populaire politiek die momenteel wordt gevoerd. Ik vind dat er veel verstandiger kan worden omgesprongen met het geld van burgers. Er wordt te veel geld uitgegeven aan dingen die meer de populariteit van (individuele) politici dienen dan de burger zelf. Ik denk bijvoorbeeld meteen aan onze stadsapp. De kosten daarvan wegen niet op tegen de baten voor de burger. Het lokale niveau staat het dichtst bij de burgers en ik zou daar dan ook gebruik van maken. Echte participatie waar geluisterd wordt naar de noden van burgers zou al een stap in de goede richting zijn.”

En stel dat hij in de nationale politiek gaat, voor welk beleidsdomeinen zou hij dan kiezen? “Begroting, staatsschuld en pensioenen. Het zijn misschien niet de meest aantrekkelijke thema’s, maar ze zijn wel cruciaal voor een goede werking van een land. Ik vraag mij wel af waar we op afstevenen als we in België blijven doorgaan zoals we nu bezig zijn.”

Hij ziet het niet, maar ik glimlach: hier is een politicus in wording aan het woord. Wanneer we weer aan de ingang van De Kommel staan, vraag ik vanwaar de naam ‘Luca’ komt. “Ik ben genoemd naar de Italiaanse wielrenner Luca Bramati.” Dat legt meteen een link met de nabije toekomst: Luca gaat binnenkort op fietsvakantie met zijn vrienden. “Waarnaartoe? Dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat ik véél tijd heb zolang ik geen job heb (lacht).”