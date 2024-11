Jarige feestvarkens heffen het glas in De Grote Stove

Enkele enthousiaste jarigen sloegen de handen in elkaar voor een feestje in De Grote Stove. Al wie in Groot-Zuienkerke geboren werd of er vandaag woont én in 2024 z’n zestigste, vijfenzestigste, zeventigste of vijfenzeventigste verjaardag vierde, was uitgenodigd. In totaal werden zo 270 genodigden aangeschreven, waarvan er 51 present tekenden. Burgemeester Alain De Vlieghe, zelf zeventig geworden dit jaar, gaf een korte speech, waarna de genodigden bijschoven aan de feestdis. Nadien was er nog tijd om de beentjes te strekken op een leuk dansfeest tot in de vroege uurtjes. Op deze foto zien we de 60- en 65-jarigen met vooraan (zittend) van links naar rechts Franky Versyck, Luc Deschoolmeester, Krista Proot, Rita Sys, Greet Fockedey, Franky Goethals, Carine Blomme en Stefaan Maenhoudt. Achteraan (staand) herkennen we van links naar rechts Franky Dufour, Brigitte Van den Berghe, Koen Maene, Kateleen Vandecasteele, Ann Tobback, Sonja Missault, Brenda Vanderstichelen, Martine De Bree, Gino Wybo, Martine Vermeire, Christa Timmerman, Werner Vanhoorenweder, Victor Demaecker, Christel Tilleman, Claudine Versyck, Ronny Demeulemeester en Luc Schillewaert. (foto WK)