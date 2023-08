Jannicq uit Marke stapt 1.100 kilometer uit interesse voor Eerste Wereldoorlog

Jannicq Leleu (54) uit Marke stapt in zes weken 1.100 kilometer van Nieuwpoort tot Zwitserland langs de Western Front Way. Waarom? Uit interesse voor WO I en omdat hij van de natuur houdt. “Neen, het is niet mijn bedoeling om mezelf tegen te komen of boete te doen. Ik wil mij gewoon eens goed verdiepen in het onderwerp.” Aan de onderneming is een goed doel verbonden.

Jannicq Leleu droomt er al lang van om eens een serieuze voettocht te maken, maar een klassieker als Santiago de Compostela spreekt hem niet meteen aan. “Ach, het laatste stuk van die route is heel toeristisch en daar heb ik echt geen zin in”, klinkt het. Iets wat bij de vijftiger meer tot de verbeelding spreekt, is de Western Front Way, vooral omdat die trip gelinkt is aan een grote interesse van hem: de Eerste Wereldoorlog.

Avontuurlijker dan Compostela

“Tijdens die oorlog werd vier jaar lang gevochten langs een frontlijn tussen de Belgische kust en de Zwitserse grens, een traject van zo’n 1.100 kilometer”, vertelt Jannicq, die aankoopdirecteur is bij boomkwekerij Willaert in Roeselare. “Sinds kort is er wandeltocht aan het traject verbonden, namelijk de Western Front Way. Die trip loopt van Nieuwpoort tot aan Pfetterhouse. De tocht is heel wat minder druk dan Compostela en ook een stuk avontuurlijker, want op heel wat plaatsen zijn er nog geen pijltjes aangebracht. Soms moet je dan ook zelf je weg zoeken.”

Niet om boete te doen

De wandeltrip van Jannicq is trouwens geen pelgrimstocht. “Mijn partner Trui slaakt soms een zucht als we samen gaan stappen. In onze trajecten stop ik vaak, zonder dat ze het weet, een ‘stukje oorlog’, een begraafplaats of iets anders. Nu zal ik zonder schuldgevoel tegenover mijn vriendin halt kunnen houden bij een museum of een monument. (lacht) Ik neem boeken mee om mij wat in te lezen. Op die manier is het plaatje compleet. Een andere reden waarom ik dit doe, is omdat ik graag wandel en van de natuur hou. Het is dus zeker niet mijn bedoeling om mezelf tegen te komen, boete te doen of tot grote inzichten te komen.”

Tot 30 kilometer per dag

Jannicq is al lang geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog. Zijn boekenkast staat vol met werken over het onderwerp. “Het is mij met de paplepel ingegeven, wellicht omdat de Westhoek niet ver is en ik daar vaak naar toe trek. De frontlijn was 25 tot 30 kilometer breed, en het traject loopt een beetje in het midden daarvan. Het is de bedoeling om dagelijks 25 tot 30 kilometer af te haspelen, wat best te doen is. We hebben veel gewandeld tijdens de weekends, maar ik ben niet supergetraind. Ik verwacht echter fitter te worden naar gelang de trip vordert. Mocht er iets gebeuren, dan ben ik nooit ver van huis. In maximum een dag staat er iemand met de wagen bij mij”, aldus de wandelaar. “Het weersvoorspellingen zien er goed uit voor de komende weken, maar het mag wel eens regenen. Dan ervaar ik hoe de soldaten het allemaal beleefden, hoewel het natuurlijk niet te vergelijken zal zijn.”

“Voor de eerste 9 dagen heb ik een slaapplaats geboekt in B&B’s en hotelletjes, maar voor daarna heb ik een tentje bij. Ik heb niet alles willen vastleggen, want het is natuurlijk mogelijk dat ik wat van mijn schema afwijk. Veel heb ik niet mee, mijn rugzak weegt maar een 11-tal kilo.”

Volgen via blog

Je kan de tocht van Jannicq volgen via de blog jannicqwalksthewesternfrontway.be. “Ik wou daar eigenlijk niet aan meedoen, maar heel veel mensen die van mijn onderneming hoorden, vroegen of ze mij kunnen volgen. Daarom dat riep ik een blog in het leven, waarop elke dag een stukje zal verschijnen. Er zijn trouwens ook wel mensen die even willen meewandelen. Geen probleem, maar ik kijk er wel naar uit om alleen te zijn om mij volledig te kunnen onderdompelen in de sfeer en het onderwerp van mijn wandeling. Mijn partner Trui wandelt de eerste dag mee. Ik slaap tijdens de wandeling een nacht bij mijn ouders in Ieper, een stad die uiteraard op route ligt.”

“Mocht deze tocht goed meevallen, dan kan ik er misschien op een later tijdstip nog een vervolg aan breien”, zegt Jannicq stilletjes, zonder dat zijn vriendin het hoort. “De frontlijn stopt bij het neutrale Zwitserland, maar loopt aan de andere kant van het land verder in Italië. Ook dat deel moet interessant zijn.”

Ten voordele van collega

De wandeling is verbonden aan een goed doel. “Op 27 juni brandde de woning van mijn collega David Huttin in Menen volledig uit. Wie dat wil, kan om David en zijn gezin een hart onder de riem te steken, een bijdrage storten op rekeningnummer BE32 7460 4220 9802 op naam van Jannicq Leleu”, klinkt het. De wandelaar wil zijn onderneming in zes weken afronden. “Want daarna moet ik opnieuw aan het werk”, klinkt het nog.