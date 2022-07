Jan-Willem Bekaert en Edith Valcke winnen BK autobandrollen in Geluwe

Jan-Willem Bekaert en Edith Valcke zijn de winnaars van het allereerste BK autobandrollen tijdens de Gapersfeesten in Geluwe. Er waren zo’n 130 deelnemers. “We hadden niet durven denken dat het zo’n succes zou zijn”, zeggen Stefan Nollet en Sylvie Casier van de garage Nova Motor op de hoek van de Kapellestraat en de Ieperstraat.

De garagist maakte met houten paletten zelf een parcours met onderweg aan de zijkanten verschillende obstakels. Jan-Willem Bekaert was de enige die de autoband 18,97 meter ver tot helemaal op het einde rolde.

Het Belgisch kampioenschap autobandrollen was meer dan waarschijnlijk een primeur in ons land. “Met dit initiatief willen we onze service op een andere manier in de kijker zetten”, zegt Stefan, die behoort tot het bestuur van Gilwe 2.0, de nieuwe organisatoren van Gapersfeesten. “Interactief en dus op een heel andere manier dan dat de mensen gewoon zijn wanneer ze rondkuieren op de Gapersfeesten.”

Het BK vond plaats ter hoogte van restaurant Den Artiest in de Ieperstraat. Deelnemen was gratis en iedereen kreeg drie beurten. Zowat een kwart van de deelnemers aan dit BK waren vrouwen. Edith Valcke uit Menen rolde de autoband 14,53 meter ver. Ze is kleuterjuf aan de Sint-Jansschool in Menen.

Bij mannen eindigde Tim Desmet tweede met 14,80 meter en bij de vrouwen Lucie Verhaeghe met 14,50 meter, of amper drie centimeter verschil met de winnares. De twee kampioen kregen een voucher van banden Bridgestone van 200 euro, de tweedes een bon van 50 euro van restaurant Den Artiest dat veertig jaar bestaat.

