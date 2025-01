Jamie (31) opent kapsalon in hartje van badstad: “Heel dankbaar voor deze kans”

Jamie Rosseel droomde ooit van haar eigen kapsalon en had die droom eigenlijk al opgeborgen. Toen een unieke kans voorbijkwam, greep ze die met beide handen. Donderdag opende ze Tres Beaux by Jamie in hartje Oostende. “Ik wil mijn eigen creativiteit benutten”, zegt ze trots.

Ze studeerde ooit af als kapster en werkte sinds haar 15de in een kapsalon in het centrum van de badstad. Uiteindelijk bleef ze zes jaar in datzelfde kapsalon werken om vervolgens een andere weg in te slaan. “Ik had altijd voor mezelf gezegd dat ik niet mijn hele leven voor een baas wou werken”, vertelt Jamie. “Als je voor een baas werkt, voelt het een beetje alsof je geremd wordt. Ik ben altijd heel creatief geweest en wou die creativiteit benutten. Dat is wat ik nu ook ga doen.”

In de vingers

Het kapster zijn, heeft Jamie in de vingers. Ook al deed ze een tijdje een andere job. “Je hebt dat of je hebt dat niet”, weet de vrouw. “Na een tijdje uit te zijn, merkte ik tijdens het volgen van diverse extra opleidingen de voorbije maanden, dat ik het nog steeds in mij had. Het kappen verleer je niet, de nieuwe technieken, die moet je leren. En dat heb ik ook gedaan, ik kreeg opleidingen bij de academie van Loreal.”

Afgelopen zomer – Jamie had de droom om ooit een eigen kapsalon te starten toen al lang opgeborgen – kwam ze Guy Van Loocke tegen. De man baatte al meer dan 30 jaar kapsalon Van Loocke uit op de hoek van de Dekenijstraat met de Jozef II-straat. Eind dit jaar zou hij met pensioen gaan en Jamie kreeg de kans om het kapsalon over te nemen. “Ik heb die kans met beide handen gegrepen, want zo’n kans komt maar een keer in je leven voorbij”, zegt Jamie. “Ik gaf het kapsalon een nieuwe frisse look en donderdag opende ik de deuren. Ik ben Guy heel dankbaar voor de kans.”

Spontaan

Over de naam dacht ze niet al te veel na: Tres Beaux by Jamie. “Heel spontaan in me opgekomen”, verduidelijkt de kapster. “Het klinkt mooi en beaux hoeft geen verduidelijking. Zowel heren, dames als kinderen kunnen bij mij terecht. In de toekomst wil ik ook studenten de kans geven om hier te groeien in samenwerking met de scholen in de omgeving. Ik herinner mij hoe leuk ik dat vond”, besluit Jamie.