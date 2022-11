Jack Lagast was ooit beroepsvisser op zee, handelt nu in champagnecapsules en is eigenaar van het vroegere restaurant Royal

Sinds vier jaar is Izegem een opvallende zaak met een al even markante zaakvoerder rijker. Jack Lagast runt met Capsule Jack het enige bedrijfje in België dat zich louter met champagnecapsules bezig houdt. Maar de man heeft ook al een ferm leven achter de rug.

Jack Lagast huist nu waar het kapsalon gevestigd was in de Stationsstraat en heeft ook het naastliggende pand van traiteurzaak Canteclaer en hotel Royal in eigendom. Maar hoe is hij nu in godsnaam in Izegem beland? “Ik groeide op in Heist, maar woonde later ook in Blankenberge. Ik leerde Ingrid Vandaele (zij runde samen met wijlen haar man Guy Langeraert, die in februari 2011 overleed, jarenlang Royal-Canteclaert, red.) kennen toen ze me vroeg om een champagnecapsule voor haar te maken. We raakten aan de praat, zij besloot mijn appartement te kopen aan de kust en ik hier de panden in de Stationsstraat. Waarom? Je moet een beetje avonturieren in het leven.”

“Boven de Royal verhuren we nu twee etages via Booking.com”

“Ik had het pand gezien langs de buitenkant en dacht hier 15 appartementen neer te kunnen poten, maar die plannen gingen niet door, omdat ik van de stad maar twee verdiepingen hoog mag gaan. Nu staat de zaak opnieuw te koop. De twee etages boven het restaurant verhuren we nu via Booking.com. Zelf wonen we in het huis waar vroeger de kapper gevestigd was, vooraan heb ik mijn winkel ingericht.”

Je hebt ook al door diverse professionele watertjes gezwommen.

“Mijn vader was geen visser, maar mijn nonkels wel. Zo belandde ik in de visserijschool en van mijn 15de tot mijn 32ste ben ik mee gaan vissen. Een zware job. We waren telkens 14 dagen weg, daarna hadden we drie dagen vrij en vertrokken we opnieuw voor twee weken. We sliepen dus weinig in ons eigen bed. We visten vooral op langoustines. Ik moest helpen bij de vangst, maar was ook machinist en kok aan boord. Natuurlijk een hard leven, het was dag en nacht werken en je moest het soms doen met telkens tien minuutjes slaap tussen de verschillende vangsten door. Maar ik heb dat altijd graag gedaan en ik verdiende als 17-jarige meer dan mijn vader die voor de overheid in het loodswezen werkte. Maar wij klopten veel uren en werkten ook op percentage.”

Waarom heb je er uiteindelijk de brui aan gegeven?

“Zelf een schip kopen, zat er niet in, maar ik had wel de drang naar zelfstandigheid. Ik ben dan maar in de horeca begonnen. Eerst een café in Knokke, dan restaurant Tramway in Heist en vervolgens het Boerenhof aan het station. Daar serveerden we vooral ribbetjes. We hebben die zaak naar een hoogtepunt gebracht en toen verkocht. Daarna heb ik een bedrijfje gerund dat verhuizingen deed.”

Jack Lagast zette de verzamelwoede van zijn moeder verder. © Frank Meurisse

En vervolgens kwamen de champagnecapsules!

“Dat was een hobby van mijn moeder. Ze wou ermee stoppen en ging ze weg doen. Ik heb dat verhinderd en ben ermee aan de slag gegaan. Eerst als hobby, maar het werd al snel meer dan dat. Ik moest dus niet van nul starten; ik kreeg 3.000 capsules als startkapitaal. Maar ik zag ook het gat in de markt om die capsules te gaan personaliseren en zo aan te bieden aan hotels, restaurants, bedrijven,… maar ook aan verenigingen. Als pakweg een sportclub op mij afstapt, ontwerpen we een capsule met hun logo. Samen met de fles champagne kunnen ze die dan te koop aanbieden en daar wat aan verdienen.”

Capsules worden in principe niet verkocht, maar omgeruild.

“Dat klopt. Er zijn tal van ruilbeurzen waar je terecht kunt. Niet iedere capsule is evenveel waard natuurlijk. Voor een zeldzaam exemplaar moet je soms meerdere andere in ruil geven. Maar wie start, kan er ook kopen om toch wat op gang te geraken. Er bestaat ook een website (allcaps.eu) waarop je alle nieuwe capsules te zien krijgt. Je zal er mij ook op zien staan prijken. Ik sta op de derde plaats na twee Fransen als het op het aantal verzamelde capsules aankomt. In België zijn zowat duizend verzamelaars, in Frankrijk 20.000. In ons land ben ik de enige die er professioneel mee bezig is.”

Hoe raak jij aan je capsules?

“Als pakweg een restaurant op mij afstapt om capsules te laten maken, dan moeten ze minstens 60 flessen bestellen. Ik heb een viertal champagneboeren waar ik de champagne met de aangepaste capsules haal. Maar ik laat 240 in plaats van 60 capsules maken, waardoor ik er zelf nog 180 over hou om mee te gaan ruilen. Ik nummer ook mijn capsules, wat ze nog unieker maakt. In totaal zijn er nu al 70.000 verschillende capsules en er komen er wekelijks nog bij.”

Heb je ook klanten in Izegem?

“Tom van de Korenmarkt, die hier ook mijn terras achteraan gebruikt als achterterras voor zijn eetcafé, bestelde er al. Net als De Pauw en het Hemelhuys. Maar het is eigenlijk voor elke firma een mooi relatiegeschenk. Voor 18 euro heb je al een lekkere fles champagne met je gepersonaliseerde capsule. Dat is toch mooi om aan de klanten te geven met eindejaar en het valt mee qua prijs.”

Koester je nog plannen?

“De Royal staat te koop, maar zolang het niet verkocht is, wil ik hier in het vroegere restaurant graag ook degustatieavonden geven. Louter van champagne. Maar dat zal voor 2023 zijn, want straks vertrekken we voor enkele maanden naar Thailand.”