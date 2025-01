Jabbekebeek doet leven stromen in centrum van Jabbeke: “Bouwen aan mooier dorpsplein”

In de Dorpsstraat van Jabbeke gaan momenteel twee woningen recht tegenover de kerk tegen de vlakte. Straks wordt de Jabbekebeek weer zichtbaar en komt er een wandelpartij en pleinfunctie op deze centrale plaats. Het beleid hoopt om nog meer economisch leven in het centrum te brengen.

“Al geruime tijd hebben we met het gemeentebestuur de visie om van elk dorpsplein binnen Groot-Jabbeke een plaats te maken waar het gezellig is om te vertoeven en waar de lokale handelaars kunnen verenigen”, aldus schepen van Economie Chris Bourgois. “In dit kader werd vier jaar geleden de Dorpsstraat van Jabbeke heraangelegd. Daarnaast werd twee jaar geleden een deel van het kerkhof onder handen genomen. Nu worden twee huizen gesloopt om het aanzicht te verbeteren en meer ruimte te creëren in de dorpskern. In maart van dit jaar wordt de buitenverlichting van de kerk ook nog volledig vernieuwd, zodat we ook ‘s avonds een aangename sfeer kunnen creëren. Na het slopen van de huizen is het de bedoeling om zicht te krijgen op de iconische Jabbekebeek vanuit het dorpsplein. Ook aan de kant van de kerk wordt de beek meer zichtbaar gemaakt door het afbreken van de oude hoogspanningscabine. Via de werkgroep DNA van het dorp werd ook nagedacht over de langetermijnontwikkeling van het pad langs de beek, maar hier zijn alleen enkele brainstormsessies gebeurd en werd er nog niets definitief beslist. Indien we verder gaan met de ontwikkeling van die zone, worden de omliggende bewoners uiteraard verder betrokken bij dit project. Een ding is zeker, het opengooien van de beek zorgt voor heel veel potentieel naar toekomstige ontwikkeling van de dorpskern toe. Wanneer de beek zichtbaar is, kunnen we zorgen voor een stijlvolle plaatselijke inrichting waar eenieder tot rust kan komen. Dat de dorpskern meer en meer tot leven komt, zien we aan de extra handelaars die zich de laatste drie jaar gevestigd hebben in de Dorpsstraat.”

Toekomstdroom

“We hopen dat we ooit nog een extra horecazaak op het dorpsplein kunnen aantrekken die dan een gezellig terras kan inrichten. Op die manier zou het dorp echt tot leven komen. In 2021 werd er een experiment gedaan met een pop-upbar in het vroegere bankkantoor. Onmiddellijk was duidelijk dat deze locatie veel potentieel heeft voor de toekomst. We blijven dus stap voor stap verder bouwen aan een mooier en gezelliger dorpsplein.” (PA)