Jabbeke klaar voor uitrol van tragewegenplan

Het heeft veel tijd in beslag genomen, maar Jabbeke is klaar voor de uitrol van een tragewegenplan. De soms tegenstrijdige belangen tussen landbouw en recreatie, maar ook de koudwatervrees bij het gemeentebestuur, zorgen ervoor dat dit thema al 20 jaar op tafel ligt. Schepen Claudia Coudeville kijkt dan ook uit naar de realisatie.

“We hebben inderdaad al heel wat discussies hierover gehad, maar dat waren allemaal nodige stappen om de weg te plaveien”, zegt Claudia Coudeville heel toepasselijk. “We hebben elke betrokkene gehoord, maar nu zijn we klaar om een tragewegennetwerk doorheen heel Jabbeke te ontwikkelen. Dit kadert in het klimaatplan ‘Gemeente voor de toekomst’ dat we, samen met vele andere gemeenten, onderschreven hebben. Trage wegen kunnen ervoor zorgen dat er meer mensen zich te voet of per fiets verplaatsen en dat ze recreatiemogelijkheden dicht in de buurt hebben zonder dat ze zich met de auto dienen te verplaatsen.”

“En Jabbeke biedt heel wat kansen op dat gebied. We hebben ondertussen de inventarisatie van alle gemeentewegen, inclusief de trage wegen, opgemaakt en het wensbeeld uitgetekend.” Het wensbeeld is om verbindingen dwars door het hele Jabbeeks grondgebied te realiseren via een aaneensluitend netwerk van trage wegen. “Dit gaat over een noord-zuidverbinding op die plaatsen waar we het kanaal, de spoorweg en de autosnelweg over kunnen. Want met die handicap zitten we wel. Het idee is om onder andere dit ook in de buurt van de Jabbekebeek te ontwikkelen, waar het landschap zich daartoe dus nog niet leent. Ik verwijs ook naar de aankoop van het woonhuis in de Dorpsstraat, waarbij we dus meer open ruimte en een groene as kunnen realiseren in het dorpscentrum.”

Volgende stap

“Maar ook bijkomende oost-westverbindingen, bijvoorbeeld voor de voetganger, kunnen aan bod komen. Zo is er ook het idee dat op een of andere manier Vloethemveld zou moeten kunnen verbonden worden met het Beisbroekbos”, vervolgt Claudia Coudeville.

“Nu gaan we over naar de volgende stap, namelijk de realisatie van het wensbeeld of andere mogelijke verbindingen. Hiervoor werken we opnieuw samen met de provincie West-Vlaanderen en de vzw Trage Wegen.”

“Een paar jaar geleden werden een aantal sentiers geopend zonder overleg met de eigenaars. Daar moeten we nagaan hoe er correct kan gehandeld worden. Bepaalde paden zullen moeten verlegd worden en passend ingericht worden en de niet-bruikbare geschrapt. Afspraken dienen gemaakt te worden. We starten in mei met een eerste fase in deze samenwerking, die half 2024 afgerond zal zijn”, besluit de schepen. (PA)