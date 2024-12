Jaarlijkse kerstmarkt in Sint-Jan Berchmans Avelgem: “Bewegen op de rollerdisco”

Op zaterdag 14 december gaat in Sint-Jan Berchmans Avelgem de jaarlijkse kerstmarkt door. Gezellige kerstkraampjes, uitnodigende eetstandjes, een winterbar, een swingende rollerdisco en de opening van SJ Boutique zullen ervoor zorgen dat het een gezellige namiddag is.

Maar liefst 23 kerstkraampjes zullen vanaf 15 uur tot middernacht deel uitmaken van de jaarlijkse kerstmarkt van Sint-Jan Berchmans. “Lokale handelaars en onze eigen leerlingen uit de economische richting zullen er onder andere kerstartikelen te koop aanbieden”, vertelt campusdirecteur Mieke Bothuyne. “Ook volleybalclub Kerdavo Avelgem, waarvan er tal van speelsters schoollopen bij ons, zijn van de partij om hun clubkas te spijzen. Er zullen ook pannenkoeken, suikerspin, pizza, frietjes en hamburgers zijn. Ook de glühwein en jeneverbar zullen niet ontbreken. Voor wie van beweging houdt, zal op de rolschaatsbaan terecht kunnen voor de rollerdisco. Je kan zelf je schaatsen meebrengen of huren.”

Minionderneming

“Vanaf 16 uur is er de officiële opening in het rastergebouw – die in de laatste bouwfase zit – van een kleine winkelruimte, de SJ Boutique. Daar kunnen onze leerlingen uit de economische richting via hun minionderneming op de benedenverdieping het hele jaar door hun producten te koop aanbieden waarvan de opbrengst naar het project gaat. Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind. Bij minder weer kunnen we terecht in het rastergebouw om het droog te houden.”

SJB telt ondertussen bijna 1.000 leerlingen.