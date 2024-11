Jaarlijkse inzameling speelgoed voor ‘Ieder kind een Sint’ in Wevelgem

Van zaterdag 23 tot zaterdag 30 november kan je in LDC Martha in Moorsele speelgoed brengen voor kinderen die het minder goed hebben. Dit is een samenwerking tussen RAAK, beweging.net en het Sociaal Huis Wevelgem.

Raak is de nieuwe naam van KWB en de beweging ijvert voor een beter armoedebeleid bij de Vlaamse regering, maar werkt tegelijk al voor de elfde keer deze inzameling uit. Iedereen kan nieuw of gebruikt speelgoed in propere en goede, volledige staat binnenbrengen bij LDC Martha. Op zaterdag 23 december tussen 10 en 12 uur komt de Sint persoonlijk het speelgoed ontvangen.

De medewerkers van Raak en Beweging.net sorteren het speelgoed en maken er een soort speelgoedwinkel mee in het Sociaal Huis. De maatschappelijk werkers begeleiden de gezinnen in de keuze van het speelgoed. Als steun voor De Warmste Week, met het thema ‘Samen Vlammen tegen eenzaamheid’, wordt ook snoep verkocht ten voordele van één van de goede doelen. (HV)