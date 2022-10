Izegemse bibliotheek verkoopt meer dan 3.000 dvd’s, cd’s en strips

Volgende maand organiseert de Izegemse bibliotheek een verkoopactie. “Meer dan 3.000 dvd’s, cd’s of strips gaan aan één euro per stuk de deur uit”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

In de bibliotheek komt er voor de verkoopactie een speciale stand met speelfilms en documentaires, cd’s met klassieke en populaire muziek en strips voor volwassenen en jeugd.

Wekelijkse aanvulling

“Om de collectie actueel te houden, wordt jaarlijks heel mat materiaal aangekocht, maar daardoor is er ook een afvoer nodig. Dubbele exemplaren, materialen met lichte schade, oudere werken… komen nu in de verkoopactie terecht”, verduidelijkt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kunnen geïnteresseerden dus een koopje doen. Er komt een wekelijkse aanvulling van de verkoopstand, want we kunnen natuurlijk niet alles in één keer uitstallen. Het is dus zeker interessant om regelmatig een bezoekje te brengen aan de bibliotheek.”