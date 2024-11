Izegem gaat met extra identiteitscontroles strijd tegen overlast in centrum aan: “Steeds dezelfde namen die terugkeren”

Na Roeselare gaat nu ook de stad Izegem de politiediensten toestemming geven extra identiteitscontroles in zijn centrum uit te voeren. Dat doet het in de strijd tegen drugsoverlast en geweld. “Onlangs werd er zelfs een wijkagent omsingeld, uitgescholden en bespuwd”, aldus raadslid Giel Seynaeve (onafhankelijk).

Het voorbije jaar kwam Nathalie Dewulf (Vlaams Belang) in de gemeenteraad regelmatig tussen over de overlast in het centrum. Nu ze afscheid nam van de lokale politiek is het Giel Seynaeve (onafhankelijk, maar tot voor kort Vlaams Belang, red.) die op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur de kat de bel aan bond. “We vroegen reeds meermaals aandacht voor de toenemende bendevorming in de omgeving van de Marktstraat”, zegt hij. “Dit probleem vormt niet alleen een sociale last, maar brengt ook de veiligheid van onze inwoners en wijkagenten ernstig in gevaar. Onlangs werd een wijkagent in deze buurt omsingeld door een groepje van ongeveer twintig jongeren. De agent werd uitgescholden en bespuwd. Dankzij de tussenkomst van enkele omstaanders bleef de situatie beheersbaar, maar het had erger kunnen aflopen.”

‘Python’

“De stad heeft de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat dit niet de toekomst van onze stad is. Er wordt herhaaldelijk aangegeven dat ‘men er mee bezig is’, maar er zijn nog geen merkbare verbeteringen zichtbaar in de buurt. Welke concrete acties zijn er tot nu toe ondernomen, ook om de wijkagenten te beschermen? De keuze om te wachten met handhaving is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Waarom worden beschikbare camerabeelden niet ingezet om de huidige problematiek aan te pakken? Er ontbreekt een structurele aanpak.”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt dat er wel degelijk aandacht is voor de problematiek. “Als burgemeester kan ik enkel alarmeren en signaleren, maar het is aan de politie en het parket om daar verder in op te treden”, zegt hij. “Ik kan hen natuurlijk wel prioriteiten opleggen en er zijn een paar instrumenten die ik wel kan hanteren. Zo legden we nachtwinkels begin dit jaar nog strengere regels op (er kwam een gedeeltelijk alcoholverbod om overlast terug te dringen, red.). We merken echter dat bepaalde groepen blijven samenhokken en zorgen voor overlast in de stations- en uitgaansbuurt. Zo is er sprake van drugsgebruik en -handel, maar ook van intimidatie en geweldplegingen zonder enige aanleiding. We zien daarin parallellen met Roeselare. Het gaat heel vaak om dezelfde mensen die daar ook de boel op stelten zetten. De laatste weken voerde de politie onder de noemer ‘Python’ al actie rond deze problematiek en die acties blijven we opvolgen.”

Systematische identiteitscontroles

Toch gaat de stad nu een versnelling hoger schakelen. “Vanaf woensdag 20 november ga ik een perimeter in het centrum instellen om systematische identiteitscontroles uit te voeren. Uit eerdere acties blijkt dat steeds dezelfde namen terugkeren en op die manier willen we de problematiek verder aanpakken. We gaan die maatregelen voor drie maanden invoeren. Als het echt nodig is, gaan we mensen ook een plaatsverbod opleggen en GAS-sancties uitdelen. Al blijft dat laatste een druppel op een hete plaat en is het aan de rechterlijke macht om daar verder in te bestraffen. Wat het incident met de wijkagent betreft wordt dat voorval door de politie intern verder onderzocht. Finaal zal het justitie zijn die ten gronde alles moet oplossen en zullen het niet de tijdelijke identiteitscontroles zijn die dit oplossen. Het is maar eens je die mensen echt even uit de samenleving verwijdert dat de problematiek wordt ingedijkt.”