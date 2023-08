Ivonne viert honderdste verjaardag in residentie Militza in Brugge

In de residentie Militza in Brugge heeft Ivonne Van Zandweghe haar honderdste verjaardag gevierd. Ze is de weduwe van Jozef Vandepitte, die net als zij in Militza verbleef, tot aan zijn dood in 2018.

Het koppel leerde elkaar kennen in Uitkerke, waar ze opgegroeid zijn in dezelfde straat. Jozef ging geneeskunde studeren in Leuven en Ivonne koos voor de richting verpleging. Nadat Jozef zijn studies tropische geneeskunde had beëindigd, trouwden ze in 1948. Daarna vertrokken ze met de Congoboot.

Wennen in Congo

Het was voor hen flink wennen, in Congo, aan het klimaat en minder comfort. Ze kregen vijf kinderen: een dochter en vier zonen. Jozef en Ivonne hebben er ook veel moeten verhuizen en woonden in Leopoldstad (nu Kinshasa), Stanleystad (nu Kisangani) en Luluaburg (nu Kananga).

In Leopoldstad gaf Jozef les aan de Universiteit van Lovanium. Een van zijn eerste studenten was dokter Jean-Jacques Muyembe Tamfun, die nu een hoge positie bekleedt bij de Wereld Gezondheidsorganisatie en een ebola-expert is. Jozef en Ivonne werden peter en meter van enkele van zijn kinderen.

Knokke en Brugge

Na vele jaren in Afrika kreeg Jozef de kans om professor te worden aan de KU Leuven, waar het gezin ook ging wonen. Nadat hij met emeritaat was gegaan, gingen Jozef en Ivonne in Knokke wonen, en later in de residentie Militza in Brugge.

Ivonne kreeg voor honderdste verjaardag in Militza felicitaties van schepen Pablo Annys namens de stad en van Hilde Decleer namens de provincie West-Vlaanderen.