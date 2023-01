Ivonne Simoen viert honderdste verjaardag: “Ik kook en was nog zelf”

Ivonne Simoen uit Pollinkhove heeft op vrijdag 13 januari haar honderdste verjaardag gevierd. De eeuwelinge woont nog altijd zelfstandig in haar huis in de Burgweg. “Ik kook en doe de was nog zelf”, zegt ze trots.

Ivonne Simoen werd op 13 januari 1923 geboren in Noordschote, in een gezin met zeven kinderen. Samen met haar man André Degry, die in 2000 overleed, baatte ze jarenlang een landbouwbedrijf uit in Lo. Na hun pensioen vestigden ze zich in Pollinkhove. Ivonne heeft met Monique, Christine, Linda en Patrick vier kinderen, en ook al zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Kwartiertje rust

Ondanks haar gezegende leeftijd, woont Ivonne nog altijd zelfstandig en doet ze nog zoveel mogelijk zelf. Alleen de poetshulp komt regelmatig langs.

“Ik kook nog mijn eigen potje en doe ook de was”, zegt de honderdjarige. “Het duurt allemaal wel een beetje langer, maar het lukt nog goed. ‘s Morgens, nadat ik me heb gewassen en aangekleed en heb ontbeten, moet ik wel een kwartiertje rusten. Dan ga ik even liggen. Daarna kan ik er opnieuw tegen.”

Ook de rozen snoeien in de tuin doet Ivonne nog eigenhandig. En in de keuken staat een steptoestel om in conditie te blijven. “Maar ik gebruik het te weinig, zeker nu in de winter, als je veel binnen zit”, vindt Ivonne. “Ik zou meer moeten oefenen.”

Goed voor het hoofd

Aan hobby’s heeft de eeuwelinge ook geen gebrek. “Om de twee weken ga ik kaarten”, zegt ze. “Ik hou ook van puzzelen, kruiswoordraadsels invullen en woordspelletjes. Dat is goed voor je hoofd. En ik lees ook graag de krant.”

Ivonne vierde haar honderdste verjaardag samen met haar kinderen. Ook burgemeester Lode Morlion kwam langs om de honderdjarige te feliciteren. (Koen van Colen)