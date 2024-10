IVBO gaat strijd tegen zwerfvuil aan met app ‘Mijn Mooie Straat’

IVBO maakt een grote stap voorwaarts in de strijd tegen zwerfvuil door over te stappen naar de app ‘Mijn Mooie Straat’ van Mooimakers. Vanaf nu zullen alle zwerfvuilvrijwilligers in Beernem, Brugge, Blankenberge, De Haan, Damme, Jabbeke, Zedelgem en Zuienkerke gebruik kunnen maken van deze innovatieve en gebruiksvriendelijke app. Oostkamp maakt de overstap op 1 januari 2025.

De introductie van de app ‘Mijn Mooie Straat’ betekent een versterkte samenwerking met alle zwerfvuilvrijwilligers in Vlaanderen. Het verhoogt de efficiëntie van onze gezamenlijke inspanningen om straten en buurten schoon te houden.

Openbare besturen kunnen in het achterliggende programma niet alleen de inspanningen van de zwerfvuilvrijwilligers, maar ook de meldingen van sluikstort, het vuilnisbakkenplan en nog veel meer op een gestroomlijnde manier in kaart te brengen.

Voordelen

De voordelen van ‘Mijn Mooie Straat’ zij gebruiksvriendelijk (Intuïtief design en eenvoudige navigatie), snellere rapportage (directe meldingen en snel overzicht van de status van jouw meldingen) en betere samenwerking (je kunt eenvoudig jouw resultaten en werk samen met andere vrijwilligers delen).

IVBO nodigt alle vrijwilligers uit om de nieuwe app te downloaden en te ervaren hoe deze hun werk zal vereenvoudigen en effectiever zal maken. De app is beschikbaar via www.mijnmooiestraat.be en is eenvoudig te installeren op zowel Android- als iOS-apparaten.

Vrijwilligers

“Onze vrijwilligers hebben al bergen werk verzet met de hulp van de app WePlog. Ik wil WePlog bedanken voor de goede samenwerking de voorbije jaren”, zegt Minou Esquenet, voorzitter van IVBO. “Met de app ‘Mijn Mooie Straat’ van Mooimakers kunnen onze vrijwilligers samenwerken met andere zwerfvuilvrijwilligers in Vlaanderen. Samen zorgen we voor een nog schonere en mooiere regio.”

Voor meer informatie over de zwerfvuilwerking in de IVBO-regio neem een kijkje op www.ivbo.be/zwerfvuil