ITTT viert vijfde verjaardag

Vijf jaar geleden zag in Tielt een nieuw triatlonteam het levenslicht. Inofec Triatlon Team Tielt, kortweg ITTT, vierde haar jubileum met een gezinsdag.

In 2017 werd het Inofec Triatlon Team Tielt boven de doopvont gehouden. Vijf jaar later vierden de leden dat op een passende manier met een heuse gezinsdag. “We trokken daarvoor naar de IJsmolenhoeve in Ronse”, vertelt Eddy Decraemer van ITTT. “Op en rond de Kanarieberg en in het aanpalende Muziekbos kon iedereen genieten van een amusante dag vol avontuur, wandelingen, puzzelen, spelletjes, knutselen en plezier. Voor ons was het in elk geval eens iets anders dan zwemmen, lopen en fietsen.” (LDW)

Wie interesse heeft in de werking van ITTT, kan steeds contact opnemen via inofecTTT@gmail.com.