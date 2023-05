Isolde maakt knutselvideo’s voor leeftijdsgenootjes: “Ik wil zo bekend worden als Celine en Michiel”

De Roeselaarse Isolde Vancoppenolle is met haar 6 jaar een bezige bij. Overdag volgt ze les in de Vosjesklas van de Freinetschool, maar na schooltijd gaat ze naar de dansles, zingt ze in Stap, ravot ze bij de Chiro én knutselt ze in SASK. Daarbovenop is ze recent een YouTubekanaal gestart waarmee ze leeftijdsgenootjes wil leren knutselen.

“Ik ben grote fan van Celine en Michiel op YouTube”, vertelt Isolde enthousiast. “Net als hen wilde ik ook filmpjes maken, maar ik wist niet waarover. Omdat ik thuis vaak knutsel, stelde mijn mama voor om te starten met knutselvideo’s.” Mama Marieke Soenen (35), zelf een freelance technisch tekenaar, volgde het enthousiasme van haar dochter en maakte het YouTubekanaal Isoje aan. “Isoje is de samentrekking van Isolde en Jelinde, mijn jongste dochter”, vertelt ze. “Ik kende zelf niets van YouTube, er is ook voor mij een nieuwe wereld open gegaan”, lacht ze.

Knutselbox

Op Isoje zijn momenteel drie filmpjes te zien. “We hebben twee filmpjes om ons kanaal bekend te maken”, vertelt Isolde, “en ik maakte ook al 1 knutselfilmpje. Ik geef een beetje uitleg over wat ik ga doen, wat je nodig hebt en dan toon ik alles voor.” Mama Marieke helpt Isolde bij de start, maar daarna doet ze alles zelf. “Het is de bedoeling om regelmatig nieuwe filmpjes te posten en als je je abonneert op Isoje, ben je altijd als eerste op de hoogte als er een nieuw filmpje verschijnt.

Maar de ambities reiken verder. Zo speelt Marieke met het idee om een knutselbox uit te brengen. “Op vraag van Isolde ontwierp ik een aantal tekeningen in het thema ‘huisdieren’ die ze zal gebruiken in haar filmpjes. Die tekeningen zullen, samen met wat bijhorend teken- en knutselmateriaal in een setje te koop zijn.” Zo kunnen de kindjes die Isolde online volgen, identiek hetzelfde maken als hun knutselheldin. (LC)