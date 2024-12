Is grote bloempot hinderlijk aan zaal Club de B in Torhout?

Recent werd een grote, zware bloempot geplaatst ter hoogte van zaal Club de B en het OverKop-huis in Torhout. Gemeenteraadslid Ilja Wostyn (Trots Op Torhout) vindt het ding hinderlijk voor de gebruikers van de accommodatie.

“Voor wie een evenement organiseert in Club de B staat de bloempot serieus in de weg”, zei hij maandag tijdens de zitting van de gemeenteraad. “De pot maakt het lastig om materieel van de auto naar de zaal te brengen. Kunnen er transportkarren ter beschikking gesteld worden? En kunnen de brandweer en ambulances in nood dicht genoeg bij de zaal?”

Werkzaamheden nog niet afgerond

“De werkzaamheden aan de nabije tuin de Brouckere zijn nog niet afgerond”, antwoordde schepen Elsie Desmet (CD&V). “Het gevolg is dat de bereikbaarheid van zowel het OverKop-huis als Club de B nog niet is zoals die uiteindelijk zal zijn, ook niet voor de hulpdiensten. De bloempot werd geplaatst om het einde van de circulatieruimte voor auto’s en bestelwagens aan te geven. Het pad erna is enkel bestemd voor voetgangers en fietsers.”

“Vanuit het cultuurcentrum de Brouckere zal een gesprek met de gebruikers van Club de B opgestart worden om de nieuwe aanpak van het aan- en afrijden en het laden en lossen in goede banen te leiden. Mocht blijken dat bepaalde organisatoren aanrijkarretjes nodig hebben, dan kunnen deze door het cc bezorgd worden.”