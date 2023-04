Irma Vanlandschoote mag 101 kaarsjes uitblazen en deelt haar geheim voor een lang leven: “Ik drink elke dag een Leffe”

Irma Vanlandschoote uit Lo vierde op maandag 17 april haar 101ste verjaardag. Haar levensgeheim? “Goed eten, elke dag een Leffe en af en toe een glaasje wijn, maar met mate”, zegt ze.

Irma Vanlandschoote werd op 17 april 1922 geboren in Alveringem. Ze is de weduwe van Joseph Deconinck, die in 1995 overleed. Irma heeft twee kinderen, Cécile en Gilbert, twee kleinkinderen en al vijf achterkleinkinderen. De kranige eeuwelinge woont nog altijd alleen. “Maar ik krijg wel veel hulp”, vertelt Irma. “Familiehulp en de verpleegsters komen verschillende keren per dag langs. Het zicht en het gehoor laten het wat afweten.”

Leffe als aperitief

De dag brengt ze onder meer door met het oplossen van woordspelletjes en babbeltjes met mensen die op bezoek komen. Een geheim voor haar gezegende leeftijd heeft ze niet echt. “Ik kan nog altijd goed eten”, zegt ze. “Ik leef een dag met een keer.”

Burgemeester Lode Morlion bracht Irma een bezoekje. Hij had voor de eeuwelinge enkele flesjes blonde Leffe en rode wijn bij. “Ik drink elke dag een Leffe, de ene helft als aperitief en de andere helft bij het eten”, zegt Irma.

Levensvreugde

“We zijn blij dat Irma op deze mijlpaal nog steeds graag geniet van haar favoriete Belgische abdijbier en dat Leffe haar nog zoveel plezier bezorgt”, zegt Camille Vandenheede, woordvoerster van AB InBev. “Ook wij wensen haar een heel fijne verjaardag.”

Misschien is blonde Leffe wel het geheim van Irma’s gezegende leeftijd? (KVCL)