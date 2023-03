Inwoners Westende-Bad willen geen woontorens en geven petitie af aan burgemeester Dedecker

Sinds het nieuws bekend raakte dat burgemeester Jean-Marie Dedecker plannen heeft om vier woontorens van 15 tot 20 verdiepingen hoog te bouwen in Middelkerke, stuit dat op protest bij inwoners van Westende-Bad. Er werd een petitie opgestart en nu, vijf maanden later, werden 2.338 handtekeningen verzameld. Deze lijst werd nu aan de burgervader overhandigd.

“De ondergetekenden staan niet achter deze plannen en dit om meerdere redenen”, zegt Christel Gielen. “Dit megaproject overstijgt de draagkracht van een kleinschalige, familiale, gemoedelijke kustgemeente als Westende. Wij willen de beloofde botanische tuin, met groen en wandelpad met zitbanken. Teveel omwonenden verliezen hun zeezicht, waarvoor ze bewust kozen. In plaats daarvan krijgen ze te maken met inkijk en slagschaduw.”

Groene long

“Hierdoor komt er een daling in waarde van de bestaande woningen die benadeeld worden door de bouw van de woontorens. De belofte voor de groene long met aansluiting op de prachtige nieuwe zeedijk willen we dan dus ook zien doorgaan.”

“Er zijn ook verhoogde risico’s bij hoogbouw, zoals wind en vuur”

“Veiligheid vinden we ook van onnoemelijk groot belang. We denken aan twee verhoogde risico’s bij hoogbouw, namelijk wind en vuur. Aan de bovenkant van een torengebouw waait het harder dan aan de grond”, zegt Isabelle Sanders. “De wind botst tegen het gebouw aan en stroomt vanaf ongeveer twee derde van de hoogte naar beneden. Zo zoekt die valwind samen met de wind, die er op grondniveau al is, versneld zijn weg rond het gebouw. Dit is rampzalig voor fietsers, wandelaars, bewoners, winkels en horeca.”

Appelen en citroenen

“Hoogbouw heeft per definitie ook verhoogd brandrisico omdat evacuatie veel moeilijker is dan bij laagbouw. Beter voorkomen dan genezen, dus geen hoogbouw”, volgens Erica Van Goethem. “Dat de 144 sociale woningen aan de Badenlaan niet doorgaan, kan geen excuus zijn om woontorens te verantwoorden. Deze woontorens zijn allerminst een vervanging van sociale woningen. Er worden appelen met citroenen vergeleken en de zure confituur die ervan gemaakt wordt, moeten wij zomaar slikken”.

Die torens moeten er dus alleen komen ten behoeve van projectontwikkelaars. Dat is precies wat de Vlaamse Bouwmeester al zei: “Het gaat echt om een vastgoedoperatie. Het gaat niet om een ambitie om een beter woonmilieu te creëren”, besluiten de dames.