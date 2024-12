Inwoners overhandigen wensen rond fairtradebeleid aan gemeentebestuur

Het gemeentebestuur kreeg bezoek van de Fair Trade-trekkersgroep, de leerlingen van Sint-Lutgart en een aantal leden van Cultuur Anders. De groep maakte wensen over het fairtradebeleid van Beernem over aan het nieuwe bestuur. Tijdens de week van de fair trade verzamelde de trekkersgroep meer dan 240 ingevulde ‘Ik verkies een faire gemeente’-kaartjes van de inwoners van Beernem. Daarmee wilden ze te kennen geven dat Beernem een faire gemeente – de nieuwe benaming voor Fair Trade Gemeente moet blijven. De kaartjes werden tijdens het eerste schepencollege van de nieuwe bestuursperiode aan het gemeentebestuur overhandigd. Ook de leerlingen van Sint-Lutgart leren tijdens hun lessen meer over fair trade en eerlijke handel. “Zij willen benadrukken dat jongeren willen opgroeien in een faire gemeente. De leerlingen zien dan ook het belang hiervan in voor de toekomst”, zegt Nele Deslyper van Groen Beernem, dat de actie mee ondersteunde. Het voltallige college van burgemeester en schepenen nam de wensen persoonlijk in ontvangst en gaf bij monde van schepen van Sociale Zaken Vicky Reynaert (Vooruit) aan dat het bestuur zich voort wil inzetten voor het behoud van dit mooie en belangrijke engagement. (AVH/foto AVH)