Inwoners Abele en Boeschepe bouwen samen aan ‘Droomplein’: “Of je nu aan de Franse of Belgische kant woont, we staan er voor elkaar”

De grens tussen België en Frankrijk loopt dwars door de hoofdstraat van het dorp Abele. Het bewonersplatform van het Abele had al enkele jaren een droom: een ontmoetingsplaats in het dorp creëren voor alle inwoners zowel Nederlandstalig als Franstalig. De eerste spadesteek voor hun ‘Droomplein’ werd dit weekend onder de vorm van een haagplantdag georganiseerd. Nederlands- en Franstalig kwamen de handen uit de mouwen steken om hun speelse en natuurlijke ontspanningsruimte te helpen realiseren. “De samenhorigheid is er al altijd geweest, dat is gewoon hoe Abele is.”

Het plein dat het bewonersplatform voor ogen heeft komt de sociale samenhang van het dorp ten goede, want het toekomstige droomplein van bewonersplatform Abele strekt zich uit over de landsgrens heen. Door bouwvallige woningen, zowel aan Franse kant (die woning is inmiddels al gesloopt) als aan Belgische kant (Abeleplein 21) te verwijderen, ontstaat de mogelijkheid om een ruimtelijk kwalitatief en samenhangend dorpsplein te ontwikkelen. Een publiek plein kadert ook binnen de visie van het stadsbestuur, zoals omschreven in het Dorpenplan 2021-2025. Poperinge sluit nu een samenwerkingsovereenkomst met Boeschepe om het plein te realiseren.

“Het gedeelte aan Belgische zijde laat nog even op zich wachten, door onverdeeldheid tussen de erfgenamen die het terrein bezitten. Voor de Franse zijde werden intussen wel al plannen gemaakt”, aldus schepen Ben Desmyter (CD&V). In het kader van het Interreg-programma Partons 2.0 en op initiatief van het bewonersplatform kregen de Abelenaars inspraak in de ontwikkeling van het droomplein en de ontmoetingstuin op het grondgebied van Boeschepe. Poperinge en Boeschepe bieden ondersteuning. Met dit plein willen alle partners de inwoners van Abele, jong en oud, Nederlands- en Franstalig, elkaar laten ontmoeten in een speelse en natuurlijke ontspanningsruimte, waar ook culturele evenementen kunnen plaatsvinden.”

Droomplein en ontmoetingstuin

Het plein wordt gerealiseerd op een terrein van 3600 m² in de Rue du Cassel, op Frans grondgebied achter en naast de kerk. De ruimte voor de kerk werd vrijgehouden voor wagens. De kwaliteit van het landschap staat centraal. “Er komen verschillende zones namelijk een picknickplaats, een gemeenschappelijke tuin, een speel- en petanqueterrein en een natuurontdekkingsgebied. Tijdens de haagplantdag werd de haag rond het plein geplant. Het petanqueterrein wordt als eerst gerealiseerd en later de moestuin in bakken”, leggen Charlotte Rubrecht, Eveline Huysentruyt, Heidi Verstraete en Sofie Vandenaweele van het Bewonersplatform Abele uit. De plannen voor een educatieve vijver worden voorlopig uitgesteld.

Zowel het bewonersplatform van Abele als de gemeente Boeschepe investeren in materiaal, zoals banken, omheining en beveiliging. Stad Poperinge voert enkele werkzaamheden uit en legt onder andere het petanqueplein aan. “Het is een gedeeld budget. Vanuit het bewonersplatform investeren we 27.000 euro, waarvan we 17.000 euro konden ophalen via onze crowdfundactie van een tijdje geleden. De resterende 10.000 euro haalden we binnen via het project Partons 2.0. We hopen om deze zomer het ‘Droomplein’ te kunnen openen.”

Taalbarrière

De leden van het bewonersplatform hopen om ook Franstaligen buren te kunnen aantrekken zowel naar het droomplein als naar het bewonersplatform. “De samenwerking met de Franse buren loopt goed en we zijn zeer tevreden dat op deze plantdag ook Franstaligen een handje komen helpen. Deze realisatie is op Franstalig grondgebied, dus dit is absoluut ook hun plein!” Onder de aanwezig helpers is ook Melissa Toussaint uit Boeschepe die werkt voor de firma CCFI (Communauté de Communes de Flandre Intérieure). De firma schonk de 450 planten aan het bewonersplatform. “Zelf heb ik een kindje van ongeveer 1 jaar oud en ik kijk ernaar uit om in de toekomst hier te kunnen komen spelen”, zegt Melissa. “In het begin werden we niet zo goed betrokken bij de ontwikkeling van het plein, maar dat is nu veel beter”, vult een andere inwoner van Boeschepe aan.

“In Abele staan we klaar voor elkaar of je nu aan de Franse of Belgische kant woont. Het is al altijd zo geweest. De taalbarrière is soms moeilijk, maar moeilijk lukt ook. De coronacrisis heeft het niet gemakkelijker op gemaakt natuurlijk. We hopen dat het contact met de inwoners van Boeschepe nog beter wordt, want ze zijn meer dan welkom”, zegt Abelenaar Patrick Samyn.

Poperinge en Boeschepe stellen een samenwerkingsovereenkomst op, met afspraken over de inrichting van de site, de onderhoudstaken en de rol van het bewonersplatform en de inwoners van Abele. De overeenkomst geldt voor 10 jaar en kan verlengd worden. Het bewonersplatform is als mede-investeerder een geassocieerde partner en wordt actief betrokken.