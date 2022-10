Internaat Villa Altena in Knokke-Heist verkocht voor ruim 24 miljoen euro

In Knokke-Heist is een statig gebouw voor 24,1 miljoen euro van eigenaar veranderd. Het op één na hoogste bedrag ooit voor een stulpje in de badplaats. Al krijgt de koper – Compagnie Het Zoute – daar wel veel voor in de plaats. Villa Altena is een statig gebouw uit 1930, met 6.000 vierkante meter grond, maar vooral: rechtstreekse toegang tot de Royal Zoute Golf.

Villa Altena is sinds 1966 in handen van het gemeenschapsonderwijs (GO!). Het werd eerst als school en later als internaat gebruikt. De scholengroep besloot het gebouw afgelopen zomer van de hand te doen en eind vorige week werd het domein achter gesloten deuren geveild. Vijf gefortuneerde zakenlui en bedrijven bleven over. Het hoogste bod kwam uiteindelijk van Compagnie Het Zoute. Ze legden 24,1 miljoen euro neer voor het domein. GO! hoopte aanvankelijk op een opbrengst van minstens 16 miljoen euro.

Tweede hoogste bedrag

Na Fort Sint-Pol, het kunstdomein dat de ondernemer Bart Versluys in 2018 voor 30 miljoen euro kocht, is het het tweede hoogste bedrag ooit dat werd neergeteld voor een domein in Knokke-Heist.

In het geval van Villa Altena speelt de locatie een belangrijke rol. Het biedt namelijk rechtstreeks toegang tot de Royal Zoute Golf en een prachtig uitzicht op de holes. En hoe dichter bij de golf, hoe hoger de prijzen oplopen.

De school blijft nog tot 2027 gehuisvest in het gebouw. Daarna kan de nieuwe eigenaar met zijn plannen beginnen. Van de gemeente mogen van het gebouw vijf aparte woningen worden gemaakt, en mogen op de rest van het domein nog eens drie woningen worden opgetrokken. Al mag niet zomaar alles met het gebouw. Er mag niet aan de neoclassicistische gevel, de oprijlaan en de houten trap worden geraakt. (MM)