Internaat Ieperstraat Tielt breidt uit met 15 kamers: race tegen de klok om oude kloosterkamers tegen eind augustus te renoveren

Leuk nieuws vanuit het Tieltse schoolleven: het internaat verbonden aan Scholen Molenland en Poelberg Ommeland is zo succesvol dat een snelle uitbreiding zich opdringt tegen de start van volgend schooljaar. “In ons internaat in de Ieperstraat creëren we 15 kamers bij om aan de stijgende vraag te kunnen beantwoorden”, zegt internaatbeheerder Tom Creytens.

Het internaat in het vroegere Sint-Lucasziekenhuis in de Beernegemstraat, bestemd voor de eerste graad, opende pas een drietal jaar geleden de deuren, maar botst met een kleine 40 internen al op zijn limieten. Daar is een uitbreiding ondenkbaar.

Anders is het gesteld met het oude klooster in de Ieperstrat 32, waar ook de centrale diensten van de scholengroep zijn ondergebracht. “Daar nemen 19 basisschoolkinderen en 36 leerlingen uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs al de eerste, tweede en een deel van de derde verdieping in. Door de grote vraag die de voorbije maanden op ons internaat afkwam, zullen we nu in sneltempo een aantal kamers uit het voormalige klooster renoveren”, zegt internaatbeheerder Tom Creytens. “Als de aantallen blijven stijgen, kunnen we nog uitbreiden op onze vierde verdieping in de Ieperstraat.”

Nieuw sanitair blok

In combinatie met een aantal herschikkingen moet dat de bijkomende capaciteit op 15 kamers brengen. “De lagereschoolkinderen zullen voortaan allemaal op de derde verdieping worden gecentraliseerd, met ook een eigen living. Er wacht ons nog een huzarentaak om die in te richten, alle muren en plafonds in orde te zetten en een volledig sanitair blok met wc’s en douches tijdig klaar te krijgen tegen 29 augustus. Die maandag nemen de internen hun intrek met het oog op volgend schooljaar. Niet tijdig klaar geraken, is dus geen optie. Desnoods wordt er dag en nacht gewerkt”, zegt Tom.

Hoe komt het dat het Tieltse internaat zo’n hoge vlucht neemt? Tom verwijst naar de coronaperikelen die de normale gang van zaken in het onderwijs de voorbije twee jaar fel verstoorden. “Met uitzondering van de grote lockdown en een week verplichte sluiting door een clusterbesmetting is ons internaat altijd opengebleven, ook en vooral toen scholen overschakelden op deeltijds onderwijs. Toen hebben we onze grote meerwaarde bewezen. Voor onze opvoeders is dit niet zomaar werk, maar hun grote passie.”

Door de uitbreiding van het internaat is de scholengroep op zoek naar een extra kracht. Ook in die zoektocht valt er geen tijd te verliezen. “Liever deze situatie dan een wachtlijst voor internen te moeten aanleggen, wat ik geen goeie reclame vind”, besluit Tom Creytens.