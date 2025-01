Inschrijvingen voor vijfde Europees kampioenschap meeuwenschreeuwen in Adinkerke lopen vlot binnen

Het nieuwe jaar is nog maar net gestart en al 25 deelnemers uit meerdere Europese landen hebben zich ingeschreven in de drie categorieën (juvenielen, volwassenen, kolonies) voor de vijfde editie van het Europees Kampioenschap Meeuwenschreeuwen op 27 april 2025 in Adinkerke.

Achter het ludieke initiatief dat organisator en presentator Claude Willaert vijf jaar geleden op (meeuwen)poten zette, schuilt ook een serieuze boodschap: een positief imago creëren voor de meeuwen aan onze kust. “Het zijn luchtacrobaten met een kenmerkende schreeuw, die we aan zee, zon, zand en vakantie linken”, steekt Claude van wal. “Het gedrag van mensen zorgde ervoor dat dit positieve beeld verstoord werd. Meeuwen voederen met oud brood, vuilniszakken te vroeg op straat zetten, een gebrek aan veilige broedplaatsen op de grond, stranden reinigen met machines… Door al die zaken zien de opportunistische meeuwen menselijk voedsel als een makkelijke prooi, en beschouwen ze de platte daken van appartementsgebouwen als een relatief veilig toevluchtsoord.”

Met de vorige wedstrijdedities ‘Meeuwenschreeuwen’ haalde het initiatief het wereldnieuws, tot in de Verenigde Staten en Japan. “Elk jaar denk ik: het enthousiasme zal nu wegebben”, vertelt Claude. “Maar neen hoor. Mensen van allerhande pluimage uit binnen- en buitenland sturen het hele jaar door filmpjes om zich kandidaat te stellen als deelnemer voor een nieuwe editie. Vaak al voor we zelf beslissen om een volgende editie te organiseren. Landen zoals Bulgarije, Finland, Wales, Oostenrijk, Luxemburg en Denemarken zijn nieuw voor de mensenmeeuwencompetitie. Italië vaardigt extra deelnemers af, met een heel ludieke kolonie, daar kijk ik echt naar uit. Maar ik zag ook al ijzersterke filmpjes passeren van landgenoten. Laat dit je niet afschrikken om zelf deel te nemen. Elke deelnemer is voor mij een held! Dat zet ik elk jaar tijdens de competitie in de verf.”

Een jury professionele meeuwenkenners met ervaring duidt uiteindelijk winnaars aan. Ze weten hoe meeuwen zich gedragen, spreken hun taal: van het bedelen naar voedsel, tot een contactroep of een agressieve schreeuw om het meeuwennest en/of eieren, juvenielen te beschermen.

Filmpjes van dit ludiek kampioenschap worden in elk werelddeel bekeken, behalve aan de noord- en zuidpool. “Het hele jaar door vragen media uit alle hoeken van de wereld me om Engelstalige interviews te geven, voornamelijk uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten”, zegt Jan Seys, hoofd wetenschapscommunicatie bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), verwonderd. “Het EK Meeuwenschreeuwen heeft een diepe impact om de meeuw wat sympathieker te maken bij de mensen.”