Initiatiefnemers willen kinderen weer samen laten spelen: ‘Gaming caravan’ is uniek in België

Dat videogames alsmaar aan populariteit winnen, moeten we u ongetwijfeld niet meer vertellen. Ook Thomas Vienne (28) en Thomas Blanckaert (31) beseffen dit en spelen er graag op in met hun ‘gaming caravan’, die je kunt huren voor een bedrijfsevenement of familiefeest.

Professioneel kennen de twee Thomassen elkaar via hun job bij de politiezone Arro Ieper, vertelt Thomas Blanckaert: “We zijn er tewerkgesteld op de afdeling ‘veiligheid/interventie’. Wat we in onze vrije tijd doen, heeft hier uiteraard niets mee te maken, al zijn er wel heel wat computerspelletjes waar agenten een rol in spelen. Zelf woon ik met mijn vriendin in Westouter. Net als Thomas Vienne ben ik geboren en getogen Ieperling. Hij is er blijven wonen met zijn vriendin. We zijn allebei verzot op videogames en volgen dagelijks wat er op dat vlak aan nieuw materiaal bijkomt of aangepast wordt.”

De caravan kan geboekt worden voor bedrijfsfeesten of particuliere activiteiten

Niet meer in eigen bubbel

Het is Thomas Vienne die met het idee van een gaming caravan op de proppen kwam. “Op veel feesten zitten de kinderen aan een tafel of in een hoekje op hun iPhone of tablet te tokkelen. Ieder in zijn eigen bubbel en dat willen we met onze gaming-caravan doorbreken. We willen de kinderen weer samen laten spelen.”

Tijdens hun voorbereidende werken, zagen ze dat er in Nederland reeds een klein bedrijfje bestond dat iets dergelijks in de aanbieding had. “We stelden vast hoe de kalender van dit bedrijfje propvol zat en besloten deze dienst ook in België te introduceren. In samenwerking met enkele aannemers werd de caravan omgebouwd. Zelf hebben we er ook uren gesleten. Eerlijk gezegd hebben we de werken wat onderschat. Voorlopig zullen we kijken hoe alles verloopt en of ons concept ook hier aanslaat. De bedoeling is om in de toekomst, als alles goed verloopt, uit te breiden en nog een tweede caravan om te bouwen. Ondertussen kan de gaming caravan geboekt worden voor bedrijfsfeesten of particuliere activiteiten, zoals huwelijken, babyborrels, communies… De kostprijs varieert van 370 tot 430 euro per dag, afhankelijk of je er frisdrank en snacks bij wil. De caravan beschikt over vier monitors en vier ‘Playstation 5’-consoles die op volle toeren draaien als je met acht spelers bezig bent. Voorlopig zijn we uniek in België.” (SD)

Meer info: www.tntgaming.be