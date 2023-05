Inhuldiging ‘verloren’ militair graf in Nieuwpoort

Op 25 mei 2023, is op de stedelijke begraafplaats van Nieuwpoort het militaire graf van de Belgische soldaat Franciscus ‘Frans’ Vermeylen officieel ingehuldigd. Het graf was gedurende meerdere tientallen jaren ‘verloren’. Nu rust Frans Vermeylen opnieuw in een officieel Belgisch militair graf, met passende grafsteen.

Op de stedelijke begraafplaats van Nieuwpoort is op 25 mei met militaire eer de nieuwe Belgische militaire grafsteen op het graf van Franciscus ‘Frans’ Vermeylen onthuld, in het bijzijn van de burgemeester van de stad Nieuwpoort, Geert Vanden Broucke, provinciecommandant Philippe De Cock, vertegenwoordigers van de Belgische Defensie en van de dienst Oorlogsgraven van het War Heritage Institute. Hierdoor is het graf officieel erkend als laatste rustplaats van Vermeylen.

Frans Vermeylen, afkomstig uit Westmalle, deed dienst bij het Spoorwegkorps van het Belgische leger. Tijdens de chaotische terugtrekking van het Belgische leger aan het einde van de 18-daagse veldtocht was hij in Nieuwpoort verzeild geraakt. Daar kwam hij op 25 mei 1940, exact 83 jaar geleden, om het leven bij een Duits bombardement. Men begraaft hem, samen met andere doden van hetzelfde bombardement, in een tijdelijk, anoniem graf in de tuin van het Sint-Bernarduscollege.

Na de oorlog blijft het lot van Frans lange tijd onduidelijk. Zijn familie vermoedde tijdens de oorlog dat hij zich in Engeland bevond, na de oorlog raakt snel duidelijk dat dit niet het geval is. Na een lange zoektocht komt de familie in contact met een politieman in Nieuwpoort, die zich een aantal anonieme graven in een schooltuin herinnert. Aan de hand van de overblijfselen daar opgegraven kan men Frans identificeren. In de jaren ’40 krijgt hij een laatste rustplaats op één van de Britse plots, beheerd door de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), op de stedelijke begraafplaats van Nieuwpoort. Een metalen kruis markeert het graf.

Vermoedelijk in de jaren ’70 verdwijnt dit metalen kruis en raakt het graf ‘verloren’. Op basis van onderzoek door de familie en specifiek Gery Brosens kon met behulp van oude foto’s de exacte locatie van het graf bepaald worden. Zo krijgt Frans Vermeylen, 83 jaar na zijn dood, de officiële militaire rustplaats waar hij recht op heeft.

Burgemeester van de stad Nieuwpoort, Geert Vanden Broucke: “Als Belgisch militair tijdens de woelige beginfase van de Tweede Wereldoorlog vervulde hij trouw zijn vaderlandse plicht. Samen met zijn strijdmakkers deed hij er alles aan om onze vrijheid te vrijwaren en te verdedigen. Een strijd waarvoor hij een torenhoge prijs heeft moeten betalen. Zijn leven werd hier in Nieuwpoort abrupt en veel te vroeg gekortwiekt. Stad Nieuwpoort vindt het belangrijk dat zijn opofferingen en trieste lot nooit vergeten worden. Met de onthulling van zijn hernieuwde laatste rustplaats geven we Frans het respect dat hij verdient. Zodat zijn verhaal en zijn aandeel in de Tweede Wereldoorlog kan blijven verteld worden.” (PG)