Ingelmunster feliciteert de ‘Uitblinkers’ tijdens feestelijk gebeuren in De Cultuurfabriek

Ingelmunster kent heel wat enthousiaste inwoners die zich dagelijks inzetten voor een vereniging, uitblinken in hun sport of hobby of alles geven om hun bedrijf uit te bouwen. Het gemeentebestuur zet hen jaarlijks in de kijker tijdens de uitreiking van de ‘Uitblinkers’. De winnaar neemt dan ook de welverdiende trofee mee naar huis: jeugd, sport, cultuur en ondernemer van het jaar.

Jeugdtrofee: Seppe Uyttenhove

Seppe is een jonge, enthousiaste en geëngageerde kerel die samen met zijn ouders café Den Bockor runt. Hij organiseert er acties voor onder andere De Warmste Week en is een gekend gezicht bij heel wat Ingelmunsternaren. Ondanks zijn beperking wandelde hij vorig jaar de Dodentocht uit. Hij zoekt steeds de grenzen van zijn kunnen op en probeert die te verleggen. Door zijn positieve ingesteldheid en wilskracht is hij een voorbeeld voor veel jongeren.

Sporttrofee: Andy Vanhaelewyn en Larissa De Coene

Andy en Larissa verbraken vorig jaar het wereldrecord marathonlopen met een rolstoel. Tijdens de Nacht van Vlaanderen liep Andy de marathon in een tijd van 3 uur, 5 minuten en 4 seconden. Daarbij duwde hij de rolstoel met Larissa. Hiermee deden ze maar liefst 20 minuten af van de vorige tijd. Andy is een gedreven en gepassioneerd loper die je veel ziet trainen in Ingelmunster. Larissa is trainster bij de atletiekvereniging AVI, waar ze de jongste groep voor haar rekening neemt.

Cultuurtrofee: Katrien Decaluwe

Katrien startte enkele jaren geleden met een haak- en breiclub ‘El Patiohakers’. Ze maakten er onder andere gelukspopjes en -wormpjes voor Kom op tegen Kanker. Katrien is heel creatief en brengt mensen samen. Ze springt graag bij om iets te maken of te knutselen, heel wat verengingen konden al op haar vrijwilligerswerk rekenen.

Ondernemer van het jaar: Dries Goegebeur

Dries Goegebeur van dierenartsencentrum Poot bouwde enkele jaren geleden een volledig nieuwe praktijk in de Meulebekestraat. Met een team van verschillende dierenartsen en assistentes focussen ze op een goede zorgverlening voor huisdieren. Dries is gespecialiseerd in orthopedie, hij was dan ook de eerste Belg die het diploma van veterinair ortohopedisch chirurg behaalde. De praktijk ontving het label ‘Cat Friendly Clinic’. Ze voldoen aan de strenge criteria waardoor katten minder stress krijgen tijdens de consultatie.