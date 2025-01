Infrabel op zoek naar treinverkeersleiders, ook ontmoetingsdagen in Brugge

Spoornetbeheerder Infrabel organiseert op zaterdag 8 februari ontmoetings- en jobdagen in drie seinzalen, van waaruit het treinverkeer in goede banen wordt geleid. Geïnteresseerden zijn welkom in de seinzalen van Brugge, Antwerpen-Berchem en Brussel.

Bezoekers krijgen een algemene voorstelling van Infrabel en een rondleiding in de seinzaal zelf, waar ze kunnen zien wat er allemaal nodig is om het treinverkeer veilig en vlot te laten verlopen. Ze kunnen ook kennismaken met mensen die er werken.

“We willen natuurlijk ook onze functies in de seinzalen in de kijker zetten om zo mensen warm te maken voor een job bij Infrabel en onze vacatures in te vullen”, voegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit toe. Het gaat dan concreet om verkeersleiders (die het treinverkeer regelen), safety controllers (die instaan voor de veiligheid bij het beheer van het treinverkeer) en real time analisten (die het treinverkeer in real time analyseren).