Infoavond voor verenigingen en leraren over het verkeer

Het stadsbestuur, de Gezinsbond, Beweging.net, KWB Content en de Fietsersbond slaan de handen in elkaar om in 2023 de duurzame mobiliteit in de kijker te zetten. Dat doen ze onder de noemer Mobiliteit van de toekomst start vandaag.

Van februari tot en met september organiseren ze zes activiteiten over het thema. De eerste is een infoavond door de politie over het verkeer, specifiek voor verenigingen, leerlingen en leraren. Dat gebeurt op woensdag 8 februari om 19.30 uur in het cultuurcentrum de Brouckere. Tal van verkeerssituaties worden uit de doeken gedaan. Er wordt gepraat over onderwerpen zoals fietsen in groep, het begeleiden van wandelaars, de taken van seingevers en wegkapiteins en de bevoegdheden van de gemachtigd opzichters (foto).

Ook wordt er stilgestaan bij de verkeersveiligheid tijdens een dropping en het gebruik van speed pedelecs. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over nieuwigheden in de verkeerswetgeving. Op het einde is er een drankje voorzien. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig. (JS)