Infoavond in ARhus Roeselare over leven met een hersenletsel

ARhus, AZ Delta en Dominiek-Savio organiseren op dinsdag 17 oktober een infoavond over de impact van een NAH, een niet-aangeboren hersenletsel, bij patiënten en hun naaste omgeving. De sessie kan in ARhus of via livestream gevolgd worden.

Ongeveer 300.000 Belgen leven vandaag met een niet-aangeboren hersenletsel, een NAH, ten gevolge van een ongeval, een bloeding of een tumor. Naast de gekende zichtbare gevolgen zoals spraak- en motorische problemen zijn er na verloop van tijd ook vaak cognitieve, sociale of gedragsproblemen. Een hersenletsel haalt het leven van de persoon compleet overhoop.

Tijdens de infoavond in ARhus licht Dr. Valerie Lefevere van AZ Delta toe wat de impact daarvan is op de patiënt en zijn omgeving. Neuropsychologe Winnie Naessens gaat dieper in op overprikkeling en vermoeidheid bij de NAH-patiënt. Maar niet alleen de patiënt wordt getroffen. Ook zijn of haar omgeving deelt in de problematiek. Daarover heeft Lieve Borremans van ‘t Spoor, de thuisbegeleidingsdienst van Dominiek Savio, het.

Huis van vertrouwen

“ARhus wordt door de Roeselaarse burger aanzien als een huis van vertrouwen”, verklaart directeur Yves Rosseel de keuze voor het kenniscentrum op De Munt. “Vanuit die positie is het onze taak om de brug te maken tussen het gezondheidsveld enerzijds en de burger anderzijds en het uitwisselen van informatie via bijvoorbeeld deze infosessie, te faciliteren.”

De infoavond Leven met een hersenletsel wordt georganiseerd in het verlengde van de jaarlijkse Week van NAH die loopt van 9 tot 15 oktober. De sessie vindt plaats op dinsdag 17 oktober van 19 tot 20.30 uur in ARhus op de De Munt of online. (Bart Crabbe)