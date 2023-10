In Kortrijk opent nieuwe Deelfabriek de deuren en mikt op 25.000 bezoekers per jaar

Na twee jaar werken opent op vrijdag 13 oktober de nieuwe Deelfabriek de deuren in de Rijkswachtstraat 5. De oude brandweerkazerne, een beschermd monument, kreeg een totale renovatie, zowel binnen als buiten. Na jaren leegstand krijgt het gebouw nu een bijzondere invulling. Alles wat te maken heeft met delen, ruilen en herstellen vind je vanaf nu onder één dak

De oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat is volledig gerestaureerd en heeft een nieuwe bestemming. Tot in de jaren 80 actief als uitvalsbasis van de Kortrijkse brandweer, is de site van zo’n 3.531 vierkante meter bruikbare ruimte nu de uitvalsbasis van verschillende vrijwilligersinitiatieven, leerwerkplaatsen, een sociale kruidenier en een uitgebreid activiteitenaanbod samen met sociale partnerorganisaties.

Met Mini-VORK ziet volksrestaurant en opleidingscentrum VORK zijn tweede vestiging geopend. “We brachten de Deelfabriek dichter naar het stadscentrum en zo is die site meer dan ooit aanwezig in de stad”, aldus Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Onroerend Erfgoed.

17 initiatieven

De vroegere overdekte standplaatsen voor brandweervoertuigen en -materialen zijn omgevormd tot diverse winkelruimtes voor de vrijwilligersinitiatieven: 120 vrijwilligers voor 17 initiatieven zoals Sportrijk: sportkledij en -benodigheden; Stal 13: leerwerkplaats voor de opwaardering van oude meubelstukken naar betaalbaar design; Babytheek: babybenodigdheden; ‘t Velootje: langdurig fietsverhuur voor kinderen tot 12 jaar; Fietskeuken: zelfreparatie met ondersteuning; Poezewoef: dierenvoedselbank, dierenvoeding en -benodigdheden; Instrumentheek: materialen voor klein en groot kluswerk; Spelotheek: kinderspeelgoed; Digipunt: alle digitale vragen ter plaatse beantwoord; Mini-VORK: uitbreiding van volksrestaurant en opleidingscentrum VORK; Swop & Go: kinderkledij (0 – 14 jaar); Stekjesruil: planten- en kruidenbibliotheek; De Vaart: sociale kruidenier en voedselherverdeling voor kwetsbare gezinnen; Repair Café: herstellen van klein elektro, fietsen, kledij en IT; Boekdelen: delen van boeken en tijdschriften; Speelfabriek: speelnamiddagen voor kinderen en Kinderpraat: ontmoetingsmoment voor jonge ouders.

Investering

Vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Armoedebestrijding wordt in 2019 een bedrag van 1,39 miljoen euro voorzien, vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed 440.823 euro. De provincie West-Vlaanderen investeert voor de duurzaamheidswerken 100.000 euro en via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFFRO) wordt nog eens 478.000 euro voorzien. De stad zelf investeert 3,85 miljoen euro. Totaalinvestering: 6.251.561 euro. Iets meer dan 60 procent komt dus van het lokale bestuur, bijna 40 procent van Vlaanderen, West-Vlaanderen en Europa.

Het ontwerp van het volledige restauratieproject is van de hand van het bureau Trans Architectuur uit Gent.