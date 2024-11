In Kemmel blijft de tijd voorlopig even stilstaan: “Tot de werken in de kerk definitief afgewerkt zijn”

In Kemmel gaat de tijd voorlopig niet vooruit. Althans niet op de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk. Het blijft nog voor een eindje 10.45 uur. “Eenmaal alle werken in de kerk definitief afgewerkt zijn, zal ook de horloge weer de correcte tijd aangeven en zullen de klokken opnieuw luiden”, zegt burgemeester Wieland De Meyer. De verkeerde tijdsaanduiding heeft niks te maken met de recente overgang van zomer- naar winteruur.

In september werd de Sint-Laurentiuskerk van Kemmel officieel ingehuldigd als het nieuwe ontmoetingscentrum van Kemmel en kreeg de kerk de naam van OC Kemlis. Het kerkgebouw kreeg een volledige herinrichting, alleen aan de toren werd niet geraakt. Zo blijft de toren het merkpunt voor al wie Kemmel binnenrijdt en ook voor de Kemmelnaars is de klok dan weer van goudwaarde om het correcte uur af te lezen. Dit kan voorlopig echter nog niet. “En kon ook niet tijdens de werken aan de kerk”, weet de burgemeester. “Zolang de kerk nog op werfinrichting draait, is de klok nog niet aangesloten. Alles zou binnen week de drie weken weer moeten werken zoals het hoort, als de werken in de kerk afgerond zijn. Momenteel is men bezig met het opstarten van de verwarming en worden de tussendeuren geplaatst.”

De eerstkomende activiteit in het OC Kemlis is het optreden van Katrien Verfaille op 30 november, die in samenwerking met de Krant van West-Vlaanderen liedjes brengt over bijzondere mensen uit Kemmel. Iedereen wordt verwacht op tijd te zijn. De klok zal dan de juiste tijd aangeven.