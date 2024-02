IN KAART Weer 6.500 West-Vlamingen meer dan vorig jaar: hoe sterk groeide jouw gemeente?

Op 1 januari 2024 telde West-Vlaanderen exact 1.225.590 inwoners, dat zijn er 6.448 meer dan een jaar geleden. Daarmee is de bevolking in onze provincie een halve procent toegenomen, de laagste groei in heel Vlaanderen. Hoe zit het in jouw gemeente? Check het op onze interactieve kaart onderaan het artikel!

De data komt uit de officiële telling van het Rijksregister. Daaruit blijkt dat West-Vlaanderen niet het dunst bevolkt is, maar wel de laagste inwonersgroei kent. En dat is al jaren zo: er lopen slechts 4 procent meer West-Vlamingen rond dan tien jaar geleden, in de andere Vlaamse provincies is er een toename van 5 tot zelfs 8 procent. Een hoge vergrijzingsgraad – en daardoor dus een lagere natuurlijke groei – en kleinere migratiestromen door een gebrek aan grote/multiculturele centrumsteden zoals Antwerpen en Gent liggen aan de basis hiervan. (lees verder onder de grafiek)

Geen boost meer

Af en toe zorgen bepaalde gebeurtenissen ervoor dat de bevolking een opmerkelijke boost krijgt: zo kwamen er tussen 2022 en 2023 duizenden Oekraïners in ons land wonen, met een ongewoon sterkte stijging in het bevolkingscijfer als gevolg. Toen was de toename dubbel zo groot als tussen 2021 en 2022, maar het afgelopen jaar is die storm weer gaan liggen en zitten we weer op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. (lees verder onder de grafiek)

Jabbeke in opmars

Zoomen we even in op gemeentelijk niveau, dan worden de provinciale tendensen alvast bevestigt. Waar er vorig jaar slechts zeven gemeenten meer inwoners waren verloren dan ze hadden bijgekregen, zijn dat er in 2024 maar liefst zestien. In Gistel blijft het verlies beperkt tot 15 inwoners, een daling van amper 0,1 procent. In Zuienkerke daarentegen is de bevolking 2,8 procent kleiner dan een jaar geleden. Verder gaat het over Poperinge, Vleteren, Tielt, Nieuwpoort, Kortemark, Knokke-Heist, De Haan, Anzegem, Koekelare, Alveringem, Koksijde, De Panne en Lo-Reninge.

Daartegenover staan er nog 48 West-Vlaamse gemeenten die wél gegroeid zijn. Net zoals vorig jaar is Jabbeke de sterkste stijger met 285 extra inwoners, goed voor een groei van 2 procent. In absolute getallen in Kortrijk dan weer de plek die het meest aandikte: de centrumstad werd 1.139 Kortrijkzanen rijker. In Wervik, Ledegem, Mesen, Ardooie en Heuvelland verandert blijft de situatie relatief stabiel: daar staan nu 0,1 procent meer mensen ingeschreven in het bevolkingsregister dan in 2023. (lees verder onder de kaart)

Vorig jaar was er een duidelijke trend zichtbaar in de Westhoek: zij klauterden stilaan uit het dal van lage bevolkingscijfers. Die tendens wordt ook in 2024 verdergezet. Ook Nieuwpoort en Langemark-Poelkapelle tellen niet langer minder inwoners dan 10 jaar geleden. Dat is nu enkel nog in Spiere-Helkijn, Vleteren, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge en Zuienkerke het geval.