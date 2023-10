IN KAART Verblijven in een woonzorgcentrum werd in een jaar tijd 200 euro per maand duurder

In één jaar is de prijs van een kamer in een West-Vlaams woonzorgcentrum gemiddeld met 10,6 procent gestegen. Dat is ongeveer evenveel als in andere provincies. Er is slechts één gemeente waar een rusthuisverblijf niet duurder is geworden.

Een kwart meer

Het kost je momenteel 2.067 euro per maand om in onze provincie een kamer in een woonzorgcentrum te huren. De reële prijs die je betaalt, is natuurlijk ook afhankelijk van het type kamer, een één- of tweepersoons. Dat blijkt uit cijfers die Agentschap Zorg en Gezondheid in mei 2023 publiceerde en die nu werden opgevraagd door ouderenvereniging Okra. Vorig jaar lag dat bedrag een kleine 200 euro lager, dat wil zeggen dat we te maken hebben met een prijstoename van 10,6 procent. (lees verder onder de grafiek)

Belangrijke nuance: dat is reeds inclusief de inflatie van 5,2 procent die van kracht van tussen die twee metingen. Vijf jaar geleden betaalde een rusthuisbewoner gemiddeld 1.678 euro per maand voor een kamer in onze provincie, maar liefst een kwart minder dan vandaag.

Dure kust

In vergelijking met de rest van Vlaanderen is het hier echter nog niet zo slecht: op Oost-Vlaanderen na zijn we de goedkoopste provincie. Binnen West-Vlaanderen zelf zijn de verschillen wel best groot. De kust is de duurste regio om in een woonzorgcentrum te verblijven, daar variëren de prijzen van 2.054 euro (in Nieuwpoort) tot 2.726 euro per maand (in De Haan). Ook verschillende steden in Midden-West-Vlaanderen zoals Ardooie en Pittem zijn best prijzig, met een gemiddelde maandprijs van ruim 2.300 euro. (lees verder onder de kaart)

In Wielsbeke en Torhout is een rusthuisverblijf het goedkoopst, daar moet een bewoner elke maand respectievelijk slechts 1.672 en 1.694 euro ophoesten. In vergelijking met vorig jaar hebben de woonzorgcentra in Anzegem hun prijzen het felst opgetrokken, met 16 procent. Kortemark is dan weer de enige gemeente in de provincie waar het goedkoper is geworden om een kamer te huren, gemiddeld 61 euro per maand.