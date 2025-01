IN KAART Ruim 5.200 inwoners erbij, maar West-Vlaanderen is het minst gegroeid op tien jaar tijd

Elk jaar zijn we weer met een beetje meer West-Vlamingen. Ook 2025 werd ingezet met 5.271 extra inwoners tegenover 2024, een lichte stijging van 0,4 procent. Oudenburg is het afgelopen jaar het meest gegroeid, in Alveringem en De Panne zijn ze dan weer het meeste inwoners ‘verloren’.

West-Vlaanderen telde op 1 januari 2025 exact 1.230.861 inwoners, dat zijn er 5.271 meer dan vorig jaar. Dat leren we uit de officiële cijfers van het Rijksregister. Met die beperkte stijging van 0,4 procent komen we net voor Antwerpen – waar het aantal inwoners op een jaar tijd zelfs is gedaald – onderaan het klassement te staan van de bevolkingsgroei in Vlaanderen. Zoomen we even uit en bekijken we de situatie op 10 jaar tijd, dan zijn we zelfs de provincie waar de bevolking het allerminst gegroeid is: momenteel tellen we 4 procent meer inwoners dan in 2015. (lees verder onder de grafiek)

Niet elke gemeente binnen West-Vlaanderen groeit ook even hard. Tussen 2024 en 2025 zijn er 17 gemeenten waar er meer inwoners zijn vertrokken of gestorven dan dat er zijn bijgekomen. De Panne en Alveringem verloren beide 1,3 procent van hun bevolking en zijn daarmee het meest gekrompen, in absolute cijfers gaat het respectievelijk over 148 en 63 minder inwoners. (lees verder onder de grafiek)

In Ledegem en Wervik is er min of meer een status quo, daar is het procentuele verschil kleiner dan 0,1 procent. Het valt op dat er vooral enerzijds kustgemeenten, en anderzijds landelijkere gemeenten te maken kregen met een dalend inwonersaantal.

Boven de ranking vinden we Oudenburg terug, met een bevolkingsgroei van maar liefst 3 procent, oftewel 293 inwoners. Gevolgd door Ardooie, Langemark-Poelkapelle, Harelbeke en Lichtervelde. (lees verder onder de kaart)

Keren we iets verder terug in de tijd dan kunnen we gelijkaardige conclusies trekken. Oudenburg, Roeselare en Harelbeke zijn alle drie met een bevolkingstoename van meer dan 10 procent het hardst gegroeid op 10 jaar tijd. Nieuwpoort, Alveringem, Vleteren, Zuienkerke, Lo-Reninge, Knokke-Heist, Koksijde en Spiere-Helkijn tellen nu dan weer minder inwoners dan een decennium geleden.