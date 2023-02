IN KAART Ruim 5.000 Oekraïners opgevangen in onze provincie: ontdek hier hoeveel in jouw gemeente

Momenteel verblijven er 5.023 ontheemde Oekraïners in West-Vlaanderen. Het gaat om 3.475 volwassenen en 1.548 minderjarigen. Ongeveer twee derde van alle vluchtelingen zijn vrouwen en de leeftijdscategorie 30- tot 44-jarigen is het vaakst vertegenwoordigd. Benieuwd hoeveel er in jouw gemeente verblijven?

Brugge biedt 715 Oekraïners onderdak en staat daarmee op de eerste plaats in onze provincie. Oostende (501), Kortrijk (411), Roeselare (266) en Waregem (184) maken de top vijf compleet.

(lees verder onder de kaart)

Om te weten te komen welke gemeente het meest gastvrij is voor mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtten, leggen we het totaal aantal vluchtelingen naast het inwonersaantal. Met 110 Oekraïners blijkt Damme, dat 11.000 inwoners telt, de primus. Gevolgd door Wingene, Oostende, Nieuwpoort en Houthulst.

Onderaan de ranking staat Mesen, waar tot op heden geen enkele Oekraïense vluchteling verblijft.