IN KAART Familie Desmet blijft grootste, dubbele namen in opmars: hoeveel West-Vlamingen dragen jouw familienaam?

Desmet, Maes en Claeys: de grootste families van West-Vlaanderen blijven onverwoestbaar op het podium van onze provincie staan. Anderzijds winnen de dubbele familienamen veel terrein: 4.272 zijn het er al. En neen, dat is blijkbaar geen nachtmerrie voor wie later een stamboom wil laten opstellen…

Elk jaar maakt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bekend wat de meest voorkomende familienamen zijn. Voor West-Vlaanderen is dat al jaar en dag de naam Desmet, ook dit jaar is geen uitzondering. Met 4.939 zijn ze, al verliezen ze elk jaar iets meer ‘familieleden’ dan er bijkomen. De rest van de top 10 is volledig onveranderd gebleven ten opzicht van een jaar geleden: Maes en Claeys vervolledigen het podium van de talrijkste geslachten, gevolgd door Devos, Verstraete, Vandenberghe, Declercq, Verhaeghe, Vermeersch en Vanneste.

De Desmetjes staan in 14 West-Vlaamse gemeenten aan de top, voornamelijk in het zuiden van de provincie: het gaat over Deerlijk, Dentergem, Harelbeke, Ingelmunster, Izegem, Kortrijk, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Waregem, Wielsbeke, Wingene en Zwevegem. In Koksijde, Kortemark, Spiere-Helkijn en Zedelgem merken we een troonwissel der familienamen op. In de fusiegemeente Tielt moet de voormalige nummer 1 van Meulebeke – Desmet – de duimen leggen voor de koploper van deelgemeente Tielt zelf, zijnde Maes. In fusiegemeente Wingene verandert er niets, want zowel in Wingene als in Ruiselede staat het geslacht Desmet op de eerste plaats.

Dubbele familienaam

Naast alle gevestigde waarden is er echter ook een hippe trend in opmars: de dubbele familienamen. Waar er amper vijf jaar geleden slechts een duizendtal West-Vlamingen met een dubbele familienaam rondwandelden, zijn dat er nu al vier keer zoveel. Precies 1.949 provinciegenoten dragen als enige hun unieke dubbele naam, 865 West-Vlamingen delen die met één andere persoon. Nog eens 156 dubbele familienamen komen al drie keer voor, 25 namen vier keer en er zijn zelfs al vijf samengestelde namen die elk op vijf verschillende identiteitskaarten terug te vinden zijn. Ken jij misschien iemand die als een Clincke Van Coppernolle, Inghelbrecht Anasombo Djonga of Rezgui Lietaer door het leven gaat?

“Door de traditionele vader-regel zijn al veel mooie namen verloren gegaan”

Er zijn meerdere redenen waarom niet iedereen de traditionele naamregels volgt, zijnde enkel de familienaam van de vader of meemoeder (dat is bij een vrouwelijk koppel de mama die niét bevalt, red.) doorgeven aan het nageslacht. “In de praktijk merken we dat het dikwijls vrouwen van adel zijn of vrouwen uit ondernemersfamilies die hun naam ook willen overdragen aan hun kinderen. Namen die iets betekenen, willen ze niet laten verloren gaan, maar vaak gaat het gewoon over geld en aanzien”, weet genealoge Majella Martelé, ondervoorzitter van vzw Familiekunde Vlaanderen. “Natuurlijk is het ook een gevoelsmatige kwestie. Moeders vinden – terecht – dat hun kind even hard van hen is als van de eventuele vader, en willen dat graag ook op papier zien staan.”

Stambomen

Daarnaast zijn er ook steeds meer koppels van hetzelfde geslacht, waar er een alternatief moet gevonden worden voor de klassieke procedure. Als tegenargument wordt soms geopperd dat het zo moeilijker wordt om stambomen op te maken en een familiegeschiedenis in kaart te brengen, maar daar gaat Majella niet mee akkoord. “Ik ben vaak bezig met teksten uit de 13de eeuw, dát is pas moeilijk”, lacht ze. “Tegenwoordig wordt er zoveel genoteerd en bijgehouden, ik denk niet dat we ons hierover zorgen moeten maken. Al zijn er inderdaad collega’s die dat wel doen. Ik ben persoonlijk zelfs voorstander van dubbele familienamen. Door de vader–regel zijn er al zoveel mooie namen uitgestorven, in gezinnen met enkel dochters bijvoorbeeld. Historisch gezien is dat een bijzonder groot verlies, door deze trend kan dit misschien deels voorkomen worden.”

Unieke namen

Populaire namen, dubbele namen, maar ook unieke namen verdienen een plekje in het jaarlijkse klassement. Zo telt onze provincie 3.570 inwoners die vier of minder familienaamgenoten hebben. Zo is de kans niet extreem groot dat je iemand met de naam Piscador, Nelson, Harkabuszova of Doclo in je adressenboekje hebt staan.

Hoe vaak komt jouw familienaam voor? En wat zijn de populairste namen in jouw gemeente? Check het op onze interactieve kaart!



