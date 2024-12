IN KAART – Cava of jenever: hiermee trakteren 44 West-Vlaamse burgemeesters

Een nieuw jaar, een nieuw gemeentebestuur. Ook na de verkiezingsperiode willen de nieuwe mandatarissen ‘hun’ volk tevreden houden, en hoe kan dat beter dan door hen uit te nodigen op een nieuwjaarsreceptie? In 44 West-Vlaamse gemeenten worden de inwoners getrakteerd op een hapje en een drankje om de jaarovergang te vieren.

Op 1 januari vliegen we onze geliefden in de armen en tikken we onze glazen tegen elkaar om het nieuwe jaar te vieren. De hele maand januari wensen we familieleden, buren, vrienden en collega’s het beste voor 2025. Ook 44 van de 62 West-Vlaamse burgemeesters heffen graag het glas, samen met de inwoners van hun stad of gemeente. Dat blijkt uit een rondvraag van onze krant.

De meeste gemeenten die een nieuwjaarsreceptie organiseren voor hun inwoners, doen dat al sinds jaar en dag. Dat is anders in Koksijde: het nieuwe gemeentebestuur onder leiding van kersvers burgemeester Sander Loones (Samen N-VA) nodigt straks voor het eerst inwoners en tweedeverblijvers uit om te klinken op het nieuwe jaar. (lees verder onder de kaart)

De overige 43 lokale besturen houden veelal vast aan hun vertrouwde recept. Al kan dat sterk variëren... Vaste waarde op de nieuwjaarsreceptie: een gratis drankje. Van cava en mocktails tot streekbiertjes en glühwein. In het gros van de gemeenten blijft het niet bij één consumptie, daar blijft de bar gedurende de hele receptie lang open. In Ingelmunster, Deerlijk, Middelkerke, Zuienkerke en Oudenburg wordt er gewerkt met een beperkt aantal drankbonnetjes.

Frietjes

Maar geen natjes zonder droogjes, uiteraard. Op een goede receptie vertrekt niemand met een lege maag terug naar huis, dat advies hebben 34 burgervaders en -moeders ter harte genomen. De meesten houden het simpel met enkele typische borrelhapjes, al willen sommigen hun inwoners toch wat extra verwennen. Zo zijn frietjes een populaire traktatie.

“Zo’n receptie is goed om het groepsgevoel te stimuleren” - Nathalie Debast (VVSG)

In Lichtervelde worden er dan weer ontbijtkoeken geserveerd, in Kortrijk vijf soorten hamburgers, in Oostkamp een kopje soep en in Oudenburg verse vis. In Diksmuide kiezen ze al jaren steevast voor streekgebonden lekkernijen. Een handvol gemeentebesturen werkt samen met lokale foodtrucks of verenigingen die een drank- of eetstandje willen uitbaten, al zijn die meestal wel betalend voor de aanwezigen. In Moorslede is het assortiment door die aanpak zeer ruim: croques, wafels, hotdogs, hazenpaté, pasta...

Om 2025 sfeervol in te zetten, zorgt twee derde van de organiserende gemeenten voor een bepaalde vorm van entertainment. Op de meerderheid van de recepties is er live muziek, maar er wordt ook fel ingezet op de tevredenheid van de allerkleinsten. Springkastelen, grime, tekenfilms... Tot zelfs een goochelshow in Jabbeke.

11 op 1 dag

De meeste nieuwjaarsrecepties vinden plaats op zondag 5 januari. In Waregem organiseert burgemeester Kristof Chanterie (CD&V) liefst 11 (!) verschillende recepties op die dag, verspreid over de verschillende deelgemeenten. De eerste nieuwjaarsreceptie van 2025 vindt plaats in Lichtervelde, waar ze als enigen al op 1 januari klinken.

Toch is niet iedereen overtuigd van het concept. Anzegem, Avelgem, Damme, Pittem, Staden, Wielsbeke en Zwevegem zien meer heil in een lente- of zomerdrink om hun inwoners te trakteren op een drankje en een hapje. Vooral het mooiere weer wordt als reden aangehaald om voor dit alternatief te kiezen. “Zo’n evenement is een investering van de gemeenten om mensen samen te brengen en het groepsgevoel te stimuleren. Of dat nu met Nieuwjaar is of op een ander moment doorheen het jaar, elk initiatief is evenveel waard”, aldus Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Tot slot zijn er elf gemeenten die geen gratis receptie organiseren voor de inwoners.