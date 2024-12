In de lente van 2025 zal Budascoop en z’n omgeving er groener uitzien

De buurtbewoners van Budascoop aan de Kapucijnenstraat, Woon- en Zorghotel H. Hart aan de Budastraat, Kunstencentrum Buda en stad Kortrijk Hovekes hebben grote plannen. Ze willen samen Budascoop en de ruime omgeving er tegen de lente 2025 heel wat groener laten uitzien.

“Via een participatief traject gaan we de betonrijke omgeving ver-parken. We gaan op zoek naar herinneringen aan verdwenen stadsgroen, op een kruispunt met bezoekers van horeca, zorg en kunsten”, luidt het. Er zijn al enkele ontwerptekeningen/schilderijtjes opgemaakt. De groep begint er vrijdag 13 december aan. “Concreet gaan we op 13 december de eerste aanplant doen aan de gevel van Budascoop, samen met een aantal bewoners van Woon- en Zorghotel H. Hart, mensen van Kortrijk Hovekes en enkele medewerkers van kunstencentrum BUDA en stad Kortrijk. Het initiatief krijgt steun van het ING Fonds Duurzame Gebouwen van de Koning Boudewijnstichting.