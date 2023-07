Imposante kikker in de Vateput in kader van beelden- en poëzieroute in Lo

In de Vateput in Lo dobbert sinds woensdagmiddag een imposante kikker op het water. Het gaat hier echter niet om een of andere wonder der natuur. Het betreft een kunstwerk van Bram Eliaert in het kader van de beelden- en poëzieroute die zaterdag in en rond Lo van start gaat.

De Vateput in Lo valt duidelijk in de smaak bij kikkers. Al wekenlang kwaken de amfibieën er luidkeels op los. Leuk voor de toeristen en passanten, misschien iets minder voor de omwonenden. Maar nu krijgen de kleine kikkers het gezelschap van een reusachtig exemplaar uit brons.

“Het betreft een werk van kunstenaar Bram Eliaert uit Gent”, zegt Sofie Verstraete van de dienst voor Toerisme. “Woensdagmiddag werd het in de Vateput geplaatst met de hulp van de technische dienst. Het zal daar drie maanden te bewonderen zijn in het kader van de beelden- en poëzieroute.”

Oproep

Het kunstwerk, dat de toepasselijke naam ‘Moeder der kikkers’ draagt, ligt daar trouwens niet zomaar. De dienst voor Toerisme lanceerde namelijk een oproep naar de inwoners toe om een gedicht te schrijven over de kikker. “De winnaar wordt vrijdagavond bekendgemaakt”, zegt Sofie Verstraete. “Zijn of haar gedicht zal bij de Vateput worden geplaatst. Na afloop van de beelden- en poëzieroute krijgt de winnaar het gedicht mee naar huis.”

De beelden- en poëzieroute is al aan zijn 24ste editie toe en loopt van 8 juli tot 10 september. Langs de wandelroute in het centrum van Lo staan werken van negentien verschillende kunstenaars. In de vier kerken langs de fietsroute Klavertjevier zijn nog eens werken van twaalf kunstenaars te bewonderen. Gratis folders zijn vanaf zaterdag te verkrijgen aan het toerismekantoor Lauka op de Markt in Lo. (KVCL)