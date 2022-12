Imane Boudadi uit Vlamertinge maakt steeds meer naam bij radiozender MNM: “Ik heb hard moeten werken om te staan waar ik nu sta”

Imane Boudadi (24) uit Vlamertinge is voor de meeste West-Vlamingen nog een onbekend gezicht, maar daar komt nu allicht verandering in met het online programma ‘Swipe’ van VRT. “Daarin houden we mensen wekelijks op de hoogte van het allerlaatste nieuws over showbizz, muziek, films en series.” Imane werkt al twee jaar voor de redactie van het programma ‘Gillis&Govaerts’ bij radiozender MNM. En ze is er ook de ‘bingewatcher’, of beter gezegd filmkenner.

We ontmoeten Imane in het huis van haar grootouders in Poperinge. “Vroeger was ik hier bijna elke dag met mijn twee oudere broers Sofiane en Younes. Voor schooltijd, over de middag en erna kwamen we naar hier om iets te eten of ons huiswerk te maken, tot mijn mama ons kwam ophalen. Nu woon ik in Brussel, maar ik keer regelmatig terug om mijn jongere zus Noor en familie te bezoeken. Wanneer ik West-Vlaanderen binnenrijd, voelt het aan als opnieuw thuiskomen. Maar ik denk niet dat ik het drukke stadsleven zou kunnen missen. Brussel is zo groot en heeft veel te bieden. Op elke hoek valt er iets nieuws te ontdekken. Dat is helemaal anders dan in Vlamertinge en Poperinge.”

“Een van de dingen waar ik trots op ben, is de West-Vlaamse werkmentaliteit. Die heb ik meegekregen van mijn ouders”, vertelt Imane. “Mijn vader Aïssa is lasser en hij is iedere dag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat aan het werk. Nu ik zelf ook werk, zie ik dat ik alles geef om het ook goed te doen. In West-Vlaanderen kreeg ik soms reactie op mijn familienaam Boudadi, want natuurlijk klinkt dat niet erg West-Vlaams. Maar dat negeerde ik. Ik trok het me niet aan. Ik heb mijn Marokkaanse roots nooit weggestoken. Ik werk nu bij de VRT, en daar merkt zelfs niemand mijn achternaam op. Zalig vind ik dat.”

MNM

Het verhaal van Imane bij MNM startte drie jaar geleden. “Na mijn middelbare studies in Poperinge heb ik journalistiek gestudeerd in Gent. Daar ben ik op school in contact gekomen met de studentenradio’s, zoals Radio Sam en Urgent.fm, en is mijn liefde voor radio echt gegroeid. In mijn laatste jaar, in 2019 was dat, heb ik mijn stage kunnen doen bij ‘Generation M’, het jongerenmagazine van Dorianne Aussems.”

Maar de liefde voor MNM was er al veel langer. “Wanneer we in de auto zaten onderweg naar school, veranderde ik de radio altijd naar MNM. Toen wilde ik vooral de nieuwste muziek horen. Na mijn stage kon ik er gelukkig tijdelijk aan de slag. Ik mocht bij allerlei programma’s inspringen en begin juli kreeg ik te horen dat ik geselecteerd was voor hun vacature en zo een deel van het MNM-team werd. Ik zeg vaak dat ik toevallig de juiste persoon op de juiste plaats was. Maar mijn bazen zeggen dat ik niet mag vergeten dat ik er hard voor gewerkt heb. Misschien is dat die West-Vlaamse nederigheid”, lacht Imane. (Lees verder onder de foto)

Imane Boudadi bij haar grootouders in Poperinge. © (foto MD)

Sindsdien is Imane redacteur bij het avondspitsprogramma ‘Gillis&Govaerts’. “Kort gezegd bereiden we met ons team alles voor wat je hoort op MNM tussen 16 en 18 uur. Ik bel de nodige mensen op, spreek bezoekjes en telefoontjes af, bereid het gesprek voor. Als de presentatoren Sander en Laura weinig tijd hebben, schrijf ik ook hun teksten uit. Tijdens de show zelf houd ik alles in de gaten, zodat we zeker de geplande timing volgen. We doen ook heel veel projecten, zoals de Strafste School, Expeditie Gillis&Govaerts. Maar een van de leukste blijft toch wel de Warmste Week.”

‘Bingewatcher’

Sindskort is Imane een van de nieuwe schermgezichten van het online programma ‘Swipe’. “Samen met Cato Peeters en Laura Govaerts vorm ik een klein team, waarin we focussen op belangrijke onderwerpen binnen showbizz, muziek, films en series. Ieder weekend delen we een nieuwe aflevering. Ikzelf ben vooral bezig met films en series.” (Lees verder onder de foto)

© VRT – MNM

“Vaak laat ik me inspireren door sociale media. Enkele weken geleden ging het over de saladedressing van bekende regisseur Olivia Wilde, waar haar laatste partner Harry Styles en haar ex-man allebei zot van waren. Ik heb toen uitgezocht waar die grapjes vandaan kwamen en heb het hele verhaal kort uitgelegd in een van onze afleveringen. Gelukkig worden we goed ondersteund door een sterk team, waardoor ik ‘Swipe’ perfect kan combineren met de redactie van de avondspits.”

Concentratie

Iedere twee weken geeft Imane in Generation M een update over de nieuwste films of programma’s. “Ik probeer altijd mee te zijn met de laatste nieuwtjes, maar je kan natuurlijk ook niet altijd alles direct gezien hebben. Dan doe ik genoeg opzoekwerk om de luisteraars toch nieuwsgierig te maken”, gaat Imane verder. “Het belangrijkste is vooral dat een serie of film je helemaal meeneemt in het verhaal. Als ik ergens mijn concentratie verlies, begin ik te denken over hoe die film gemaakt is achter de schermen. Een echte aanrader, die ik onlangs zag, is ‘Everything Everywhere All At Once’. Die film heeft me echt geraakt.”

Het afgelopen jaar werden veel West-Vlaamse series uitgezonden, zoals Nonkels en Chantal. “Ik vind het goed dat we onze roots kunnen tonen. Op radio heb ik liever een neutraal accent, maar op televisie zorgt dialect net voor meer karakter. Persoonlijk vond ik de serie Nonkels hilarisch en ook heel herkenbaar. Afgelopen zomer zaten we met MNM aan de kust en begrepen de cafébazen ook niet dat er een van onze collega’s een ‘koude kaffie’ of een ‘iced coffee’ wilde drinken. Een gastrolletje in een film of serie is niets voor mij, dan werk ik liever achter de schermen.”

Filmfestival Gent

In oktober mocht Imane de liveshow van de openingsavond van ‘Film Fest Gent’ op de rode loper verzorgen. “Anderhalf uur lang heb ik er gasten ontvangen en geïnterviewd. De avond zelf had ik gewoon geen tijd om te stressen en voelde ik ook geen koude of honger. Gelukkig hadden we het goed voorbereid en wist ik ongeveer wie er allemaal zou langskomen en wat ik over de films kon vertellen.”



“Ik heb toen ook gesproken met de hoofdacteurs van Close. Voor hen was het een gewone schoolavond en zij waren erg enthousiast om daar te zijn. Pas achteraf voelde ik dat ik spierpijn had van de microfoon bijna twee uur omhoog te houden”, lacht Imane. Een filmfestival, dat doet smaken naar meer. “Ik zou graag allerlei filmfestivals bezoeken, van Cannes tot in Gent of Oostende of misschien zelfs ooit de Oscaruitreiking. Filmfestivals hebben mij altijd al gefascineerd en dat is een van mijn grote dromen”, besluit Imane.

Iedere zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van Swipe op VRT MAX.