Ilouna (17) kreeg te maken met pesters en recht de rug met deelname aan Miss België: “Ik zat diep, maar kon mij erdoorheen slaan”

Met haar 17 jaar is Ilouna Aneca uit Oostende een van de jongste kandidates die het kroontje van Miss West-Vlaanderen wil binnenrijven. Toch wil ze van zich afbijten en tonen dat ze een volwaardige miss kan zijn. Maar meer nog wil ze haar verhaal brengen: een verhaal van pestgedrag die haar bijna onderuit had gehaald. “Dankzij mijn warme gezin heb ik mezelf erdoorheen kunnen slaan”, zegt ze.

Tennis

Al sinds haar vierde is Ilouna bezig met tennis. Toen ze twaalf jaar was, trok ze naar de Kim Clijsters Academy in Bree. Samen met nog enkele andere jonge talenten verbleef ze in het zogenaamde Kim Clijsters Huis. Vandaag staat de Oostendse op nummer 158 op de Belgische ranglijst. School liep Ilouna in Limburg, waar ze tenniste. Daar begonnen twee jaar geleden ook de pesterijen.

“Die pesterijen begonnen een tweetal jaar geleden via sms”, opent Ilouna. “Daarna ging het verder op school. Mijn naam werd gescandeerd voor de hele gang en ik kreeg elke dag opnieuw heel wat verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Het waarom, daar had ik het raden naar. Op een gegeven moment wogen de pesterijen zo zwaar op mij door, dat ik samen met mijn ouders besloten heb om aan zelfstudie te doen.”

Fysiek aangevallen

Ilouna – sociaal als ze is – miste echter de sociale contacten op school en daarom besloot ze het nog een kans te geven. “Puur voor mijn mentale gezondheid”, zegt ze. “Maar al heel snel begon het gewoon allemaal opnieuw. In juni dit jaar werd ik uiteindelijk fysiek aangevallen door drie medeleerlingen. Net daarom was ik ooit van de school weggegaan om dit soort zaken te vermijden.”

Boodschap overbrengen

Ilouna zat mentaal diep door de pesterijen. “Dankzij mijn ouders heb ik dit overwonnen. Ik zat er echt door, mentaal dan. Mijn laatste jaar zal ik nu op een andere school uitdoen, want naar diezelfde school wil ik niet meer terug. Die persterijen zijn ook een beetje de reden waarom ik mij heb ingeschreven voor Miss West-Vlaanderen voor Miss België. Ondanks het feit dat ik echt diep zat, heb ik mij erdoorheen kunnen slaan. Ik wil een stem zijn voor mensen die tegenslagen hebben in het leven. Welke tegenslag je ook doormaakt in het leven: je kan er bovenop komen, ongeacht hoe je je voelt. Die boodschap wil ik meegeven”, aldus de jonge vrouw.

Over haar kansen wil Ilouna het liever niet hebben. “Het is tof om de jongste te zijn en dat vermindert mijn kansen niet, maar ik denk dat iedereen wel even veel kans maakt. Mijn deelname aan Miss België betekent ook niet dat ik mijn tennis ‘on hold’ zal zetten. Er komen gegarandeerd drukke tijden aan, maar ik heb het er voor over. Ik wil het nu gewoon op mij laten afkomen en we zien wel”, besluit Ilouna.

De finale van Miss West-Vlaanderen vindt plaats op 16 september in het Proximus Theater in De Panne. Pas daarna weet Ilouna of ze ook mag meedingen naar het kroontje van Miss België.