“Ik voel hier zijn aanwezigheid”: kleinzoon op zoek naar Oostkamps verhaal van Canadese opa

De gruwel van de slag van Moerbrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog en de liefde op het eerste gezicht tussen een Canadese soldaat en een Oostkampse verpleegster was voor Pierre Saint-Jacques en zijn echtgenote Marise Vincent de inspiratie om tijdens hun verblijf in Europa de veldtocht, die zijn opa als Canadees soldaat aflegde tijdens de bevrijding van België, op te zoeken.

Pierre Saint-Jacques, een uitgeweken Canadees die momenteel in Costa Rica woont, is de kleinzoon van Henri-Paul Saint-Jacques. Henri was actief in het Canadese leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henri-Paul Saint-Jacques maakte deel uit van het 3de bataljon van de Royal Canadian Engineers die de Baileybrug in Moerbrugge hebben opgetrokken, nu 80 jaar geleden. En dit ter vervanging van de brug over het kanaal Brugge-Gent die vernietigd was door de Duitsers tijdens hun aftocht om de geallieerde opmars te stoppen, of op zijn minst te vertragen. Volgens de familieoverlevering geraakte hij daarbij gewond. Hij verbleef in het rustoord Sint-Jozef, dat als noodhospitaal dienst deed en waar de toen 20-jarige Hilda Rooseboom uit Oostkamp meehielp om de gewonden te verzorgen. Zo kwamen Henri-Paul en Hilda met elkaar in contact en werden op slag verliefd.

Geen gewone relatie

Hilda Rooseboom werd op 15 april 1924 geboren in de Kapellestraat 351, wellicht in het pand waar Jerovan momenteel is gevestigd. Ze was de dochter van Maurits Rooseboom en Antonia Kyndt. Haar grootvader was Theophiel Rooseboom, die café De Wachtzaal, het latere De Eendracht langs de Brugsestraat heeft opengehouden.

“Het was in het begin zeker geen evidente relatie tussen opa en oma. De Genietroepen, dus ook opa, trokken alsmaar verder weg van Oostkamp. Wel weet ik dat opa eens uit zijn legerkwartier ongezien wegliep om bij zijn geliefde Hilda te zijn”, vertelt Pierre Saint-Jacques. “Na een jaar verkering kreeg hij verlof om op 27 juli 1945 te trouwen. Het feest vond in het Boldershof plaats.”

Henri-Paul keerde in oktober 1945 terug naar Canada en een klein jaar later, in 1946, ging Hilda haar man achterna richting Canada. Het is voor mij zeer emotioneel om hier in Oostkamp te zijn. Mijn opa is hier geweest als soldaat en hij heeft hier mijn oma leren kennen. Het Oostkampse deel van onze familiegeschiedenis heeft voor ons, nakomelingen, nog veel vraagtekens. Zowel opa als oma hebben weinig of niets verteld van de gruwel die ze meegemaakt hebben en gezien hebben tijdens de oorlog en kort daarna. Het leek alsof ze deze herinneringen wilden verdringen”, aldus nog Pierre.

“Zowel opa als oma hebben weinig of niets verteld van de gruwel die ze meegemaakt hebben”

Een doel van zijn bezoek aan Oostkamp was om meer info te verzamelen over de familie van Hilda Rooseboom. De Heemkring Oostkamp is met Pierre Saint-Jacques in contact gekomen door een oproep die hij heeft gelanceerd op de FB-pagina Brugge in Oorlog. “We hebben hem met de heemkring via die weg gecontacteerd en zo is de bal aan het rollen gegaan. We hebben geholpen met zijn zoektocht naar meer gegevens over zijn grootmoeder en haar familie. Steeds meer en puzzelstukjes kwamen naar boven. We hebben het verhaal van dit koppel ook kort opgenomen in onze brochure over de Slag van Moerbrugge om aan te tonen dat er in een oorlog veel contacten zijn ontstaan tussen mensen die elkaar zonder die oorlog nooit tegen het lijf zouden zijn gelopen”, zegt Sebastiaan Vande Ginste.

Zeer apart gevoel

Voor Pierre Saint-Jacques was het bezoek aan het monument van Moerbrugge en het bijwonen van de herdenking ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van de Slag om Moerbrugge emotioneel. “Op dit moment voel ik hier de aanwezigheid van opa, kan ik het kanaal overlopen waar hij als een van de eersten overliep bij de bevrijding van Moerbrugge. Het is en blijft een zeer apart gevoel voor mij, iets wat mij de rest van mijn leven zal bijblijven”, aldus Pierre, die ook in contact kwam met enkele mensen die hem meer konden vertellen over de familie Rooseboom. Zo kon hij toch een deel van die tak van de familiestamboom verder invullen. Hij bracht ook een bezoek aan Maldegem waar de gesneuvelde Canadese soldaten begraven liggen.