“Ik kan er toch niet mee naar het containerpark gaan”: Martin (77) zoekt overnemer voor één van ‘s lands mooiste kerststallen

Al 15 jaar lang werkt hij met hart en ziel aan de voorbereiding, de opbouw én de nazorg van zijn jaarlijkse kerststal, die tijdens de eindejaarsperiode duizenden bezoekers lokt naar het Heldenplein in Heist. Maar nu trekt Martin Vanden Broucke aan de alarmbel. Hij hoopt op extra steun van het gemeentebestuur en hij kijkt ook uit naar een overnemer. “Mijn vrouw en ik draaien zelf op voor alle kosten. Vorig jaar moest het dak van de stal volledig vernieuwd worden”, zegt Martin.

De gewezen slager/traiteur is nog steeds de bezieler van de gigantische kerststal in Heist en de tientallen sfeervolle kerstbomen die je in Ramskapelle vindt tijdens de feestperiode. Helaas maakt Martin zich grote zorgen om de toekomst van zijn stal. Hij wordt een dagje ouder en weet niet hoe lang hij het intensieve werk voor deze trekpleister nog zal kunnen blijven volhouden. Daarom is hij dringend op zoek naar een overnemer en vrijwilligers om dit stukje kersttraditie in ere te blijven houden.

Oproep lanceren

“Ik ben van plan om de stal in december opnieuw op te bouwen maar ik kan niet voorspellen hoe mijn gezondheid zal evolueren. Ik heb het gemeentebestuur van Knokke-Heist aangesproken en ze willen me helpen in de zoektocht naar een overnemer door via hun kanalen een oproep te verspreiden. Momenteel schenken ze mij 6 kerstbomen en de overige 12 die rond mijn stal staan, koop ik zelf aan. Ik ben van plan om hen dit jaar te vragen of ze ook die 12 willen betalen. Ik kan het maar proberen”, licht Martin toe.

In het verleden financierde Martin zijn kerststal met de opbrengst van zijn 2.000 liter vissoep die hij maakte tijdens Vistival, maar die inkomsten zijn er nu niet meer dus moet hij tegenwoordig de aankleding en herstelling van de kerststal bekostigen met eigen middelen.

“Door de wind was het dak van mijn stal weggewaaid en ik heb dit in 2023 moeten vernieuwen. Er zijn elk jaar wel extra kosten. Mijn vrouw en ik gebruiken onze eigen middelen om dat allemaal te financieren. We krijgen ook logistieke hulp van gewezen aannemer Bernard Moyaert uit Ramskapelle die onder meer met zijn hoogtewerker komt. Ik vind het jammer dat de gemeente geen mankrachten stuurt om me te helpen bij de opbouw en de afbraak. Dat zou al een hele hulp zijn”, aldus Martin.

Vrijwilligers meer dan welkom

De bezieler achter de kerststal geeft toe dat het niet eenvoudig is om nog vrijwilligers te vinden die zich belangeloos willen inzetten voor zijn project. “Ze moeten ook over materiaal beschikken zoals een bestelwagen. Verenigingen of personen die me een hart onder de riem willen steken, zijn dus meer dan welkom.” Martin hoopt dat er een oplossing komt. “Ik kan er toch niet mee naar het containerpark gaan om alles weg te gooien. Ik ben er zeker van dat andere gemeenten of steden zoals Brugge interesse zullen hebben, want mijn stal is uniek. Er komt veel volk naar kijken en de mensen maken er een foto van om op hun wenskaarten te zetten.” (MM/FV)