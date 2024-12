IFFM werkt mee aan project om oorlogserfgoed in Centraal-Europa te ontsluiten

Het In Flanders Fields Museum in Ieper speelt een sleutelrol in een Europees project dat het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in Centraal-Europa beter wil beheren. Het museum doet dat door zijn ervaring te delen en een nieuw bestuursmodel te testen.

“Het Europese project GOV4PeaCE wil het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in Centraal-Europa beter beheren en tegelijk de lokale economie een boost geven”, staat te lezen op de Facebookpagina van het IFFM. “Regio’s waar het oorlogserfgoed minder bekend is, zullen met hulp van internationale partners uit Italië, Slovenië, Slowakije, Polen, Hongarije, België een gemeenschappelijk plan ontwikkelen. Geassocieerde partners uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en Oekraïne sluiten ook aan.”

Het In Flanders Fields Museum speelt hierin een sleutelrol door zijn ervaring te delen en een nieuw bestuursmodel te testen. “Zo zorgen we ervoor dat dit erfgoed bewaard blijft én nieuwe mogelijkheden biedt voor toerisme en groei”, klinkt het.

Enkele mensen van het museum waren onlangs te gast op de conferentie ‘War Museums: The Legacy of World War I in Europe’s Museum Spaces’ in Gorlice in Polen. Die stad wil een museum oprichten over de Eerste Wereldoorlog, met een focus op de veldslag bij Gorlice in de lente van 1915. Samen met een team van experts waaronder oud-directeur Piet Chielens, bespraken ze de motivatie en het doel van een oorlogsmuseum en onderzochten ze hoe het landschap, samen met de vele oorlogsrelicten en -sites in de omgeving, hierin een rol kan spelen.