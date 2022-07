Ieperse bibliothecaris Eddy Dewilde met pensioen: “Steeds fluitend naar het werk”

Zijn job in de Ieperse bibliotheek heeft Eddy Dewilde (65) elke dag fluitend uitgevoerd, net zoals hij nu vanaf 1 juni evenzeer geniet van zijn pensioen. Hij is dankbaar dat hij destijds de vrijheid kreeg van de hoofdbibliothecaris om activiteiten te organiseren met de bedoeling om zoveel mogelijk jeugd en volwassenen met de bib te leren kennis maken.

Eddy Dewilde werkte 23 jaar bij uitgeverij Publiwest, waar Het Wekelijks Nieuws deel van uitmaakte vóór het overgenomen werd door Roularta. “Ik ben er gestart op de redactie van Het Wekelijks Nieuws. Later werkte ik op de publiciteitsdienst waar ik onder meer verantwoordelijk was voor de orderverwerking van publiciteit in de 14 edities van de Echo-advertentiegroep. Ik was ook hoofdredacteur van het vakantiemagazine Siesta. Toen Publiwest in 2002 ophield te bestaan, kon ik meteen bij de Ieperse bib beginnen”, vertelt Eddy. “Toevallig had ik op mijn laatste werkdag de vacature gezien voor bibliotheekmedewerker. Ik had de bibliotheekschool gevolgd en die akte van bekwaamheid was wellicht mijn toegangsticket tot die job, die ik elke dag met evenveel plezier gedaan heb tot eind mei.”

“Ik ben mijn voormalige baas Eddy Barbry heel dankbaar dat hij mij de mogelijkheid gaf tal van activiteiten uit te werken om de bib meer bekendheid te geven.”

Eigenlijk zag Eddy het initieel niet zitten dat zijn opdracht voor een groot deel zou bestaan uit het invoeren van titelbeschrijvingen in het computersysteem.

Speelse kennismaking

“Ik ben meteen begonnen met het organiseren van een groot wielerdebat en een aantal poëtische winterwandelingen. Daarna volgden verschillende edities van ‘Fietsen Tussen Teksten’ en 15 keer de ‘Quiz van de bib’. Ook de Trappenquiz was er bijna meteen. Deze speelse kennismaking met de werking van de bib voor alle eerstejaars van de Ieperse secundaire scholen is ondertussen toe aan haar 18de editie. In het begin kwamen daar maar een paar klassen op af, maar al vlug kreeg ik een veertigtal groepen over de vloer. ” Eddy bleek ook vooruitziend te zijn. “In 2012 startte ik met Charlotte Persyn van CVO Miras een maandelijks praatcafé voor anderstaligen. Elke laatste woensdagvoormiddag van de maand komen er een dertigtal geïnteresseerden op af. Nu er ook OKAN-onderwijs in onze stad is, zal dat zeker niet minderen. En dan is er ook nog het maandelijkse en even succesvolle ‘Vantaaltotaal’, opgestart met Griet Lemahieu van CVO Mira, waar mensen die een andere taal leren, kunnen oefenen met mensen die deze taal als moedertaal hebben.”

Meest gastvrije bib

Al die inspanningen om de Nederlandse taal te promoten bij anderstaligen werden in 2016 gehonoreerd met de titel van ‘meest gastvrije bib van Vlaanderen’. “Het prijzengeld was de aanzet voor de opstart van Taalpunt, een nieuwe afdeling met allerhande materialen om Nederlands en andere talen te leren. Dankzij de samenwerking met Eline Descamps van vzw Argos kunnen anderstaligen er elke vrijdagvoormiddag Nederlands komen oefenen. Nu mag mijn opvolgster Pieternelle Vandekerckhove aan al deze initiatieven haar eigen draai geven.”

Als we vragen wat hij het liefst deed, moet Eddy even nadenken. “Alle organisaties lagen me even na aan het hart. Voor de leesgroep had ik wel een stevige boon. Acht jaar geleden nam ik de begeleiding over van collega en stichter Jean-Luc Vanhove. De leesgroep is een allegaartje van literaire veelvraten en eerder occasionele lezers die rond een bepaald boek van gedachten wisselen. Ik was ook 16 jaar verantwoordelijk voor de Vlamertingse bib, waar ik elke woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag te vinden was. Ook de schitterende samenwerking met de twee lagere scholen De Vlam en Groei! vond ik top.”

Fantastische bib

Boeken kopen doet Eddy doorgaans niet. “Thuis liggen er wel constant boeken van de bib. Soms lees ik er twee tegelijkertijd. Mijn vrouw Carine (Louwagie, red.) en ik lezen niet dezelfde boeken. Ik ga het liefst voor zuiver Nederlandstalige literatuur, maar ook poëzie kan me bekoren. Nu ben ik bezig met ‘Stemvorken’ uit ‘De tijdloze tijd’-cyclus van A.F.Th. van der Heijden. Bij mijn boekkeuze laat ik me niet leiden door de literaire actualiteit, zoals het overlijden van Remco Campert. Ik lees graag werk van auteurs als Stefan Hertmans of Erwin Mortier, schrijvers die schitterende volzinnen zomaar uit de mouw lijken te schudden. Mooie zinnen kunnen me heel diep raken.”

26ste marathon

“Ik lees graag boeken maar ga daarnaast ook heel graag lopen. Dit doe ik al veertig jaar. Mijn 26ste marathon is al gepland. De Ieperse omgeving is trouwens subliem voor wie houdt van lopen. Net zoals de Ieperse bib een fantastische plek is voor wie houdt van boeken, strips, dvd’s en cd’s. En dan heb ik het nog niet over de spelotheek gehad. Ik ging iedere dag fluitend naar het werk, net zoals ik nu minstens evenveel geniet van mijn wettelijk pensioen. Zeker omdat ik dit samen kan doen met vrouwtje Carine. Want alleen thuis zijn, vind ik maar niets!”