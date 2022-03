Ieperlingen bouwen begraafplaats Eerste Wereldoorlog na in lego

Ieperlingen Corneel Clarys en Youri Van Miegroet bouwden met 22.000 LEGO-blokjes de militaire begraafplaats Hegde Row Trench Cemetery na. Het werk is de hele maand april te bezichtigen in het Ieperse museumcafé.

Corneel Clarys is geen onbekende in de LEGO-wereld. Hij stond in de finale van het programma LEGO Master en bouwde ondertussen al heel wat mooie projecten. Zo maakte hij een LEGO-model van de Ieperse Belfort en van de voorgevel van de gevangenis.

Beroepshalve is Corneel werkzaam bij het parket van Kortrijk. Youri Van Miegroet werkt voor het Deense bedrijf ‘3Shape’, een ontwikkelaar en fabrikant van 3D-scanners. Daarnaast is hij vrijwilliger voor de Last Post Association en is hij vestingwachter voor de stad Ieper.

“We zijn beiden gepassioneerd door LEGO, alsook door onze mooie stad”, klinkt het unisono bij Corneel en Youri. “Onze bedoeling is om het verleden van de Grote Oorlog op een serene, maar leuke manier dichter bij de mensen te brengen door middel van LEGO.”

“Enkele maanden geleden kwamen we op het idee om een begraafplaats na te bouwen. We hadden eerst nog gedacht aan het Tyne Cot Cemetery, maar dat zou praktisch onmogelijk zijn geweest. We kozen daarop voor Hedge Row Trench Cemetery. Die begraafplaats ligt aan de Palingbeek in Zillebeke en heeft wel een mooi uitzicht. Er liggen 96 militairen begraven, waarvan 94 Britten en 2 Canadese soldaten.”

100 uur

Het LEGO-model bestaat uit meer dan 22.000 blokjes en de twee makers werkten er meer dan 100 uur aan. De afmetingen zijn 182cm op 218cm met het hoogste punt op 30cm. “Hier en daar staken we er wel een leuk dingetje tussen, waar je wel een beetje moet naar zoeken. Niet te dicht komen echter, want het blijft LEGO he”, knipoogt Youri nog.

(CMW)