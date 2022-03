Ieperlingen bieden al 193 warme bedden aan voor gevluchte Oekraïners

Op de Ieperse gemeenteraad van maandag vertelde schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) dat de Ieperlingen al 193 bedden aanboden voor Oekraïense vluchtelingen. Stad Ieper zelf lanceerde het logo ‘Ieper helpt Oekraïne’, dat op het grote scherm op de Grote Markt wordt geprojecteerd, maar heeft amper mogelijkheden om zelf vluchtelingen op te vangen.

Het was Jan Breyne (CD&V) die op de gemeenteraad opriep om als vredestad meer te doen voor de Oekraïners. “Ieper is door booking.com uitgeroepen tot meest gastvrije stad van Vlaanderen en we zijn daar fier op. Nu kunnen we bewijzen dat deze gastvrijheid verder gaat dan de toeristen”, zei Jan Breyne, die meteen ook vroeg of het stadsbestuur al bezig is met een draaiboek uit te rollen voor een kwalitatieve opvang en of er al een inventaris is opgemaakt van beschikbare opvangplaatsen.”

Vredestad

“Onze eigen geschiedenis, de vernieling van onze stad tijdens de Eerste Wereldoorlog, de herdenking die we dagelijks en in zoveel projecten uitdragen en ook vanzelfsprekend ons ferm engagement als vredestad, maakt dat we ons bijzonder nauw betrokken voelen en ook willen helpen waar we kunnen, in woorden maar ook daden, symbolisch maar ook en waar we kunnen met concrete hulp en bijstand”, antwoordde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Via onze stadskanalen hebben we de aanval meteen fel veroordeeld. De vlaggen bij het AC Auris, het stadhuis op de Grote Markt en het Belle Godshuis lieten we dezelfde dag halfstok hangen uit solidariteit. Ondertussen werden ook al verschillende andere acties opgezet: zaterdag laatst speelden onze beiaardklokken Oekraïense liederen, in het In Flanders Fields Museum werden de bekende herdenkingsstoelen van Oekraïne en Rusland symbolisch zij aan zij geplaatst.”

Logo gelanceerd

“Westhoek Vredeshoek en ook vredesstad Ieper roept op om de vredesvlag te hangen – wij deden dit zelf ook al op onze grote markt – en samen met het vredesfonds bekijken we volgende week maandag om nog initiatieven te nemen in de komende weken als aanhoudend signaal. We hebben ook het logo ‘Ieper helpt Oekraïne’ gelanceerd. Dit wordt sedert deze namiddag om de zoveel minuten op het scherm op de grote markt geprojecteerd”, aldus nog de burgemeester.

Eigen opvangmogelijkheden beperkt

“Er is de afgelopen dagen inderdaad al een draaiboek opgezet en dat is bijzonder nuttig want er zijn zeer veel betrokken diensten”, vulde schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) aan. “In het eigen stadspatrimonium zijn de opvangmogelijkheden eerder beperkt aangezien we de bestaande noodopvang willen blijven houden voor de reguliere inzet, want ook daar blijft de nood erg groot. Geen enkel ander gebouw is vrij of heeft voldoende woonkwaliteit om mensen te huisvesten. We hebben nog een aantal ex-LOI-studio’s die we wel kunnen inzetten, maar die zijn in aantal beperkt.”

Grote instroom tips

“Vandaar dat de grote instroom van antwoorden van burgers die binnenkomen en tips naar vrijstaande gebouwen dankbaar wordt aangenomen en één voor één worden onderzocht. De teller staat op vandaag al op 193 warme bedden. We delen deze instroom op in drie groepen: collectiviteiten, leegstaande woningen en gastgezinnen. Elk van deze vormen van opvang vergen een andere aanpak die in de stuurgroep wordt uitgewerkt. Zodra we alle informatie gebundeld hebben zullen we zeker een infomoment organiseren voor iedereen die zijn hand uitstak”, besloot Eva Ryde. (TOGH)